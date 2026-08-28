El Chapulín Colorado tendrá película de acción real sobre su origen

El Chapulín Colorado prepara su regreso a la pantalla grande a través de una película de acción real centrada en el origen del personaje.

La confirmación del proyecto se dio a conocer este 27 de agosto de 2026 durante la entrega de los Premios CANACINE.

🎬 ¿De qué tratará la película de El Chapulín Colorado?

La propuesta explorará los inicios del famoso superhéroe mexicano.

Según declaraciones del productor Roberto Gómez Fernández recogidas por Excélsior, la historia indagará en una etapa poco conocida del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

Esta expansión hacia nuevas audiencias no es nueva; si deseas profundizar en cómo la franquicia ha llegado a plataformas modernas, puedes revisar la llegada de El Chapulín Colorado al mundo de Fortnite y los videojuegos.

🎭 El reparto de la cinta en acción real

La producción se desarrollará con actores reales y descarta la animación.

El equipo creativo prefiere consolidar la historia antes de definir al protagonista, reportó La Silla Rota.

Por ahora no se contempla la participación de Pablo Cruz, quien interpretó al comediante en su bioserie.

📺 Nuevos proyectos del universo de Chespirito

Este largometraje no es el único proyecto en marcha dentro de la franquicia.

Gómez Fernández adelantó a El Universal que también prepara una serie dedicada a Don Ramón y una nueva versión animada de ‘El Chavo del 8’.

Mientras tanto, la serie animada ‘Los Colorado’ continúa al aire.

📌 Consolidación de las producciones recientes

El anuncio coincidió con el reconocimiento a la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ como la producción con mayor audiencia en México.

El equipo trabaja con cautela para preservar el legado cultural antes de ingresar a la fase de rodaje.

Para conocer más sobre el impacto y recepción de este proyecto biográfico, te recomendamos leer nuestro análisis sobre el fenómeno de ‘Chespirito: sin querer queriendo’.

El Chapulín Colorado; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué significa el nombre ‘Chapulín Colorado’? ‘Chapulín’ viene del náhuatl chapōlin, que significa saltamontes, y ‘Colorado’ hace referencia al color rojo de su traje. El nombre refleja la idea de un héroe mexicano inspirado en un insecto común, pero con gran corazón. ❓ ¿Por qué el escudo del Chapulín tiene forma de corazón? Según la versión más difundida, Chespirito eligió el corazón para simbolizar que todas las acciones deben hacerse con amor. Aunque no está confirmado oficialmente, esta interpretación coincide con los valores del personaje.

Te recomendamos: