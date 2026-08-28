La verdad sobre el video viral en el que el Coyote atrapa al Correcaminos

El personaje Coyote, creado por Chuck Jones para Warner Bros., protagoniza una de las sagas más famosas de la animación desde su origen inspirado en escritos de Mark Twain.

Pero, entre los fans siempre ha surgindo la misma pregunta: ¿Alguna vez el Coyote atrapó al Correcaminos?

🎬 El falso video del millonario japonés

Durante años circuló un clip en Internet donde el depredador cocinaba a su presa.

Una leyenda afirmaba que un millonario japonés pagó a Warner Bros. por un final inédito.

Investigaciones difundidas por Excélsior y ABC confirmaron que el video es una edición falsa hecha por un aficionado sobre fotogramas originales. No existió tal encargo privado.

📺 ¿El Coyote atrapó al Correcaminos alguna vez?

El catálogo oficial sí registra una captura legítima. En el episodio Soup or Sonic, emitido en 1980, el perseguidor alcanza a la ave dentro de unas tuberías.

Según reportes publicados en ABC y Esquire, la física irreal encoge al cazador. Al sostener la pata del gigante animal, el personaje muestra un letrero: “Okay, lo atrapé. ¿And now what?”.

Para conocer más sobre el futuro cinematográfico de este personaje y sus producciones, puedes consultar las novedades sobre el estreno en cines de Coyote vs. Acme.

🤖 El intento fallido con tecnología ACME

Existe otro antecedente en el segmento de Charly el Gallo. El cazador usa un robot gigante de marca ACME para inmovilizar al ave.

La máquina explota antes de concretar la victoria, lo que permite el escape del personaje.

La gravedad y los fallos mecánicos mantienen al depredador en la derrota.

Si quieres profundizar en los detalles del primer avance de su película, te recomendamos leer nuestro análisis del tráiler de Coyote vs. Acme.

El archivo de la productora mantiene la regla de oro: la presa siempre sobrevive.

El Coyote y el Correcaminos; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo aparecieron por primera vez el Coyote y el Correcaminos? El Coyote y el Correcaminos debutaron el 16 de septiembre de 1949 en el corto animado ‘Fast and Furry-ous’. Fueron creados por el legendario animador Chuck Jones y el guionista Michael Maltese para Warner Bros., inspirándose parcialmente en un pasaje del libro ‘Roughing It’ de Mark Twain. ❓ ¿Por qué el Correcaminos solo dice “Bip, bip”? El Correcaminos no habla y solo emite su característico “Bip, bip” como regla creativa establecida desde el inicio de la serie. Este sonido icónico fue inspirado por el ruido que hacía el conserje del estudio de animación, y en la vida real los correcaminos norteños (el animal que los inspira) no producen ningún sonido similar.

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