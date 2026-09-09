Chris Rock habla de la bofetada de Will Smith en los Oscar, a cuatro años del incidente

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Chris Rock abordó el altercado vivido con Will Smith durante la entrega de los Premios Oscar de 2022.

El comediante estadounidense descartó volver a la gala como conductor y aclaró que únicamente asistiría si resulta nominado por su trabajo, según reportó Hoy.

Si deseas recordar los detalles del altercado en la gala de la Academia, te recomendamos revisar los pormenores del incidente entre ambos actores en los Oscar.

🎭 ¿Qué piensa Chris Rock sobre la agresión de Will Smith?

Chris Rock expresó que hubiera preferido que el incidente acontecido en la gala de la Academia nunca ocurriera.

Asimismo, el humorista indicó, según Prensa Libre, que prefiere no centrar la atención en ese evento ni restar relevancia a sus nuevos proyectos cinematográficos.

Para profundizar en las reacciones posteriores al suceso, también puedes consultar las declaraciones y el pronunciamiento de disculpas del actor estadounidense.

#Cineentiktok #WillSmith #ChrisRock #Oscars ♬ sonido original – Fotogramas @fotogramas_es Hay momentos en los Premios Oscar que se olvidan, y otros que quedan grabados para siempre. En 2022, Will Smith subió al escenario y abofeteó a Chris Rock en pleno directo tras una broma sobre su mujer. En cuestión de segundos, la gala pasó de ser una ceremonia más a convertirse en uno de los momentos más impactantes de la historia de la televisión. Lo más surrealista: minutos después, Smith ganó el Oscar por 'El método Williams' y la noche siguió adelante como si nada, aunque el eco de aquel instante todavía resuena hoy. ¿Crees que aquello cambió para siempre la historia de los Oscar? #QueVer

🏆 La postura de Chris Rock sobre los Premios Oscar

El actor desestimó encabezar de nuevo la conducción del evento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Chris Rock señaló, a decir de El Nacional, que el escenario cuenta con conductores capacitados y que considera superada su etapa en dicho rol, salvo que reciba una candidatura oficial.

🎬 Paralelismos en el nuevo proyecto de Chris Rock

Durante la promoción del filme ‘Misty Green’, el comediante analizó escenas que abordan situaciones de perdón.

Según detalló Hoy, Chris Rock reconoció que no había vinculado de forma consciente los giros de la trama con los eventos vividos en la gala de 2022.

El desenlace de esta controversia se mantiene ligado a la decisión del actor de enfocarse en su carrera profesional, mientras la Academia mantiene sus regulaciones institucionales vigentes.

Chris Rock; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué película dirigirá Chris Rock después de varios años? Chris Rock escribió y dirigió ‘Misty Green’, un drama producido por A24 que representa su regreso a la dirección cinematográfica después de ‘Top Five’ (2014). La película cuenta con Adam Driver y Rosalind Eleazar, tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto y llegará a los cines en octubre de 2026. ❓ ¿Chris Rock volverá a presentar los premios Oscar? Chris Rock no tiene previsto regresar como presentador de los Oscar por ahora, aunque dejó abierta esa posibilidad si recibe una nominación. Su decisión llega cuatro años después del incidente con Will Smith durante la ceremonia de 2022.

Te recomendamos: