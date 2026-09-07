Al parecer, Ariana Grande tiene un nuevo romance tras su gira Eternal Sunshine y ya lo presume

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Ariana Grande estaría en una relación sentimental con el bailarín Ricky Álvarez, tras concluir su gira mundial Eternal Sunshine Tour en Londres, Reino Unido, como reportaron medios como Prensa Libre y Tribuna Noticias.

📸 ¿Cómo confirmó Ariana Grande su romance con Ricky Álvarez?

Ariana Grande publicó un video en blanco y negro con imágenes detrás de escena de sus ensayos.

En la grabación, la artista se acerca a la plataforma donde Ricky Álvarez tomaba fotografías e intercambia un beso con él antes de continuar sus actividades.

La pareja mantuvo un noviazgo entre 2015 y 2016. Después de que la cantante terminó una relación de tres años con el actor Ethan Slater, ambos retomaron su vínculo sentimental en julio de 2026.

Si deseas profundizar sobre cómo el bienestar personal y emocional influye en la trayectoria de la artista, te recomendamos leer nuestro análisis sobre el impacto de la psicología y la salud en la vida de Ariana Grande.

Video Ariana Grande y Ricky Álvarez.

🎶 Cambios en canciones durante Eternal Sunshine Tour

Durante su concierto final en Londres, la cantautora cambió un verso de la canción Thank U, Next.

En lugar de la versión original de 2018, cantó que busca que el bailarín sea su último amor.

El gesto se sumó a una modificación similar realizada en julio en Nueva York, Estados Unidos. En esa presentación, la intérprete cantó que ambos siempre encuentran el camino de regreso.

🛑 ¿Qué sigue para Ariana Grande tras su gira mundial?

Ariana Grande se alejará temporalmente de los escenarios y de las apariciones públicas para tomar un descanso físico tras 41 conciertos ofrecidos en América del Norte y Europa.

Para conocer más detalles sobre los motivos de esta decisión y lo sucedido en su última presentación, puedes consultar nuestro informe sobre el anuncio de descanso de Ariana Grande tras su show en Londres.

Además, la artista canceló su participación en el musical ‘Sunday in the Park with George’, pero mantendrá su trabajo en el cine con el estreno de la película ‘Focker-in-Law’ en noviembre de 2026.

Ariana Grande y Ricky Álvarez; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Por qué Ariana dijo que quiere que Ricky sea su “último” amor? Porque en el último show de su Eternal Sunshine Tour cambió la letra de Thank U, Next y cantó que está “trynna make him my last”, insinuando que lo ve como una relación a largo plazo. ❓ ¿Ricky Álvarez es solo bailarín o tiene otra profesión? También es fotógrafo. Además de haber sido bailarín de respaldo de Ariana, ha publicado en Instagram fotos artísticas que él mismo tomó de la cantante durante su tour.

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