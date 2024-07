La vida amorosa de los talentos de pantalla suele ser conocida por el público debido a la naturaleza de su trabajo. Ese es el caso de la actriz de ‘Rosario Tijeras‘, María Fernanda Yepes.

Sin embargo, muchos no sabían que entre sus exnovios estaba un mandatario de Colombia. La historia resurgió hace unos días porque la actriz forma parte de un reality de cocina en su país natal.

Esta relación con un expresidente de Colombia ha captado la atención de los medios y las redes sociales. ¿De quién se trata?

Un amor de adolescencia con el expresidente

Dice la revista VEA que María Fernanda Yepes, conocida por su papel protagónico en la serie ‘Rosario Tijeras’ que fue transmitida en Ecuador reveló en una entrevista concedida a La Red en 2018 que tuvo una relación con Iván Duque. La actriz de 43 años conoció al mandatario durante su adolescencia.

“Mi familia se trasladó a Bogotá dos años antes de la muerte de Pablo Escobar, pues mi papá no soportaba la situación que se estaba viviendo en Medellín. Yo aquí no tenía muchas amigas porque me hacían bullying por paisa”, comentó Yepes.

Fue en un evento escolar donde conoció a Iván Duque, quien también tenía raíces paisas. “En un prom de colegio, no recuerdo cuál exactamente, conocí a Duque. Entablamos amistad precisamente porque yo soy paisa, pues él me preguntó de dónde era y me dijo que el papá también era de Medellín”.

¿Qué le gustó de Iván Duque?

La relación entre Yepes y Duque se desarrolló de manera natural y fue, según la actriz, un noviazgo “muy bonito, muy inocente”. “Nos volvimos noviecitos. Pero fue un noviazgo muy bonito, muy inocente, de adolescentes. A mí me cuidaban mucho, entonces tampoco era que saliera tanto”, explicó la actriz, según el medio.

Iván Duque fue presidente de Colombia desde 2018 hasta 2022. Foto: Instagram

Yepes también compartió las cualidades que la atrajeron hacia Duque. “A mí siempre me gustó su inteligencia. Yo no podría estar con un bruto, entonces me gustaba él. Me entretenía las historias que contaba, era súper pilo. Se leía unos libros así de grandes de historia. Yo aprendía con él todo el tiempo, y él me decía ‘Yo voy a ser Presidente’”.

¿Qué pasó tras la ruptura con Iván Duque?

Desde su ruptura con Iván Duque, María Fernanda Yepes no volvió a tener contacto con Iván Duque, ni siquiera a través de las redes sociales. “No sé nada de él, no volví a hablar con él, pero me alegra que se cumpliera su sueño. Ahí es cuando uno dice que las personas cuando se proponen algo lo cumplen. Él tenía todo el perfil”, concluyó.

Esta historia revela una faceta desconocida de ambos personajes. Muestra cómo sus caminos se cruzaron brevemente en su juventud antes de seguir destinos muy diferentes.