Jorge Yunda: 'No queremos violencia'

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, ratificó este jueves 18 de febrero del 2021 que no permitirá violencia en la ciudad, tras el anuncio de una movilización indígena tras el resquebrajamiento de un acuerdo entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso. Para ello, dijo, se ha pedido reforzar el control en los cinco accesos a la urbe.

"Con respeto para todos nuestros hermanos ecuatorianos, pero Quito está totalmente pasando una tragedia sanitaria, una extrema pobreza, no tenemos vacunas y cada vez que hay un mitin político en 15 días se llenan los hospitales, se mueren personas; no vamos a permitir caos en la ciudad por algo que tiene que dirimir el CNE", dijo Yunda durante una entrevista con Jimmy Jairala.



Esa declaración la hizo en referencia al inicio de la denominada Marcha Nacional por la Democracia que arrancó el 17 de febrero en la capital lojana, en el sur del Ecuador. Su objetivo es llegar a Quito el 23 de febrero.



La movilización es impulsada por los movimientos indígenas para exigir al CNE que apruebe el reconteo del 50% de las actas de 16 provincias y el 100% de Guayas, como lo acordaron el viernes 12 de febrero los candidatos Yaku Pérez y Guillermo Lasso.



No obstante, Yunda hizo un llamado especial para que se respete la decisión que tome el organismo electoral en aras de alcanzar la paz.



"Espero que así lo haga y que todos respetemos las decisiones de las instituciones; aquí no se puede ganar a la brava. Yo gané con el 20% las elecciones, es decir, me tocó convencer al 80% restante y lo sigo trabajando en ese sentido, pero aquí la democracia es respetar los votos y aceptar esos resultados nos guste o no nos guste".

Agregó que ha pedido reforzamiento a las autoridades nacionales en el marco de las movilizaciones; también 5 000 funcionarios municipales y de la AMT estarán operando en los cinco accesos a la ciudad. "No queremos vandalizar, no queremos violencia".