Ley seca, teletrabajo... 4 medidas plantea alcalde Yunda por covid-19 en Quito

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó este jueves 18 de junio del 2020 que ha solicitado al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional que revise cuatro posibles cambios en el semáforo amarillo que rige en Quito, desde el 3 de junio, por la emergencia sanitaria a causa del covid-19.

El primero es el pedido de que se instaure una ley seca, porque se han incrementado los problemas con libadores en la vía pública, las fiestas y los escándalos. Esto podría ser un foco de contagios, señaló en una entrevista para radio Visión.



El segundo es pedir que se postergue el retorno de los funcionarios públicos a sus labores presenciales, pues bien podrían continuar con sus tareas de teletrabajo en lugar de salir a las calles, cuando la situación en Quito por casos de covid-19 está al límite, por la alta ocupación de los hospitales.



El tercero es que todavía no se reactiven el transporte interprovincial desde y hacia la capital y, finalmente, el cuarto es que el toque de queda que rige desde las 21:00 se mueva a las 18:00.



Según el reporte del COE Provincial de Pichincha, con corte a este 18 de junio del 2020 en la capital hay 5 160 casos de covid-19 positivo y 395 fallecidos por esa causa. Además, en toda la provincia hay 5 645 casos positivos y 4 712 casos sospechosos de padecer la enfermedad.



Según Yunda, a diario habla con los representantes de los COE nacional y provincial para estar al tanto de la situación. Dice que el Municipio está trabajando en aumentar la capacidad del Centro de Atención Temporal Quito Solidario, que actualmente tiene personal médico para tratar a 40 pacientes. Además, se han tomado otras medidas como campañas informativas para que la gente se concientice sobre la necesidad de autocuidarse con mascarillas, lavado frecuente de manos y manteniendo la distancia social.



Apenas haya indicios de que puede ocurrir una catástrofe, dijo Yunda, él y todo su equipo, como autoridades de Quito, alertarán a las autoridades para tomar medidas. De momento no considera necesario que la ciudad vuelva al semáforo rojo, pero informó que solicitó al Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, incrementar camas de cuidados intensivos, pues recordó que esa cartera de Estado es la que tiene la competencia sobre salud en el país y el Municipio está colaborando.



"Hay que seguir salvando vidas, el peligro aún no ha pasado y Quito todavía no está libre de vivir una tragedia como la que se vivió en España, Italia o Guayaquil", señaló el Alcalde, por lo que pidió a la ciudadanía prudencia y autocuidado.



Además, según Yunda, las pruebas son lo único que permite tomar decisiones para ir hacia adelante o mantenerse en amarillo. Estas pruebas son complejas y se realizaban primero en el laboratorio de la Universidad Central. Se suman a ello los laboratorios del hospital IESS Quito Sur y Universidad UTE. Y agregó que el equipo técnico del Municipio recomienda externalizar las pruebas, es decir, contratar a laboratorios privados, para hacer más de ellas al día.



Explicó que debido a las investigaciones por presunto sobreprecio en la compra de 100 000 pruebas PCR y el temor de funcionarios municipales de firmar contratos hizo que no se pueda comprar consumibles para seguir haciendo el número que estaba previsto de pruebas. Pero aclaró que no se ha parado de hacer los test y se está corrigiendo el problema, con una entrega paulatina de esos insumos.



Según Yunda, e Centro de Atención Temporal está en un proceso de contratación para conseguir médicos intensivistas y ha sido difícil porque esos especialistas no están en desempleo por la alta demanda que existe en el país, pero se ha logrado contratar a algunos y también a internistas, enfermeras, auxiliares y otros profesionales. De acuerdo con el Alcalde, el centro está funcionando, se espera no tener que llenarlo por la alta cantidad de pacientes pero aclara que no se podía contratar todo el personal de golpe, sino que debía hacerse de acuerdo a la demanda.