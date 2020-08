Yaku Pérez y Pachakutik no asistieron a reunión convocada por Conaie con los precandidatos del movimiento indígena

LEA TAMBIÉN

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) insiste en que se deje sin efecto la resolución adoptada por el Consejo Político de Pachakutik, con la que se designó al prefecto de Azuay, Yaku Pérez, como su candidato de consenso para las elecciones primarias.

Este miércoles, 12 de agosto del 2020, la Conaie convocó a un encuentro con los precandidatos, para dar seguimiento a las decisiones adoptadas en su consejo ampliado, efectuado la semana anterior. A la reunión, realizada de manera presencial en Quito y presidida por Jaime Vargas, no asistió el Comité Ejecutivo de Pachakutik, encabezado por Marlon Santi. Tampoco acudió el prefecto Pérez. Pero sí estuvo Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC).



La Conaie resolvió “ratificar” las resoluciones de su consejo ampliado. Además, la organización “exige” al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal Electoral Nacional de Pachakutik, anular la designación de Pérez como su candidato de consenso.

En consecuencia a las recientes resoluciones tomadas con nuestras bases, mañana se hará un Consejo Ampliado con la participación de los pueblos, nacionalidades, organizaciones provinciales y regionales para consolidar el respaldo a candidaturas del @PKnacional18.#SomosConaie pic.twitter.com/KxftDuvYvo — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) August 13, 2020



“Dejar sin efecto las resoluciones del Consejo Político de Pachakutik realizado el 30 de julio de 2020, esto en base a la legitimidad histórica de la Conaie y exhortar que la designación de candidatos para presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos se realice en coordinación y participación activa, con voz y voto, de la estructura organizativa del movimiento indígena, garantizando un proceso electoral transparente en el que se exprese democrática y públicamente la voluntad popular”, señala el comunicado.



En la disposición, se pide que Pachakutik garantice las condiciones necesarias para llegar a un consenso. “De no ser así, acudir a elecciones primarias amplias, libres y democráticas donde participen las organizaciones de base de nuestra estructura”.



El 6 de agosto pasado, la Conaie llamó a un consejo ampliado, en el que se definió el respaldo a Jaime Vargas y Leonidas Iza, como precandidatos presidenciales. El acta no fue suscrita por Javier Aguavil, presidente de la Conaice, una de las tres regionales de la Confederación, pues argumentó que fue un encuentro “forzado”.



La designación de Yaku Pérez como candidato de consenso evidenció una fricción entre la cúpula de la Conaie y Pachakutik. El 30 de julio pasado, el Prefecto fue designado con 26 votos a favor, seis en contra y una abstención.



Las primarias de Pachakutik se realizarán el próximo 22 de agosto. Cecilia Velasque, subcoordinador de la organización, confirmó que están inscritas las tres precandidaturas (Pérez, Vargas e Iza) y que el acuerdo de llegar con un consenso “no se ha roto”. Aunque dijo que si no hay una postura única, al postulante oficial lo decidirá la mayoría durante la primarias.