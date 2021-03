Yaku Pérez: 'Jamás me he reunido previo acuerdo, previo pacto con el Juez Ángel Torres'

Yaku Pérez, candidato presidencial de Pachakutik, se refirió al encuentro que sostuvo la semana anterior con el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. Lo hizo este martes 9 de marzo del 2021 durante una entrevista en Ecuavisa.

"El doctor Seraquive me presenta al Juez (...) me dice 'se trata del señor Juez del Contencioso Electoral'. Ahí, como cualquier otra persona le dice, señor Juez aprovecho, tengo este caso y tienen ustedes la oportunidad histórica para reivindicar con la voluntad de los ecuatorianos. Dicte una sentencia apegada a derecho y él me responde: 'Eso he hecho siempre, va a ver mi sentencia en base a las pruebas", relató Pérez.



El presidenciable del movimiento indígena aseguró que su trayectoria se basa en la transparencia y que 'jamás' se reúne de manera secreta. "Jamás me he reunido previo acuerdo, previo pacto con el juez Ángel Torres".



Pérez negó también que hayan sostenido un encuentro por más de una hora, como señaló días atrás un medio digital. "Máximo sería 25 minutos con el doctor Seraquive y al doctor Torres, ese día le conocí, de casualidad, accidentalmente".



Días atrás, Torres relató que fue al edificio donde vive Darwin Seraquive por un tema de una opinión a una acción de protección que está preparando por un derecho a la propiedad en Guayaquil, y al sitio llegó Yaku Pérez, a quien no había conocido, dijo.



"Coincidimos de manera casual, no fue pactada, ni coordinada. No hubo un acuerdo para una reunión con mi participación. Y el doctor Pérez lo que me señaló es que espera que el TCE resuelva en derecho, que aspira a que se garantice la eficacia de la democracia".



Pérez, en su entrevista, también se refirió a la acción subjetiva que presentó ante el TC. Puntualizó que la única forma de "desvirtuar el fraude" es aperturando las urnas. Recordó que con apenas 31 actas abiertas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) recuperó 612 votos.



El presidenciable especificó que presentaron como pruebas más de 28 000 actas con inconsistencias. "Esto es una vergüenza para el país porque en el histórico del país el CNE ha tenido un máximo de 5% de inconsistencias".