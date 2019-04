Xavier Zavala: ‘Tuvimos que designar a Wilson Toainga transitoriamente’

LEA TAMBIÉN

Xavier Zavala es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y dice que la resolución en torno al fiscal subrogante no fue una decisión individual o por que “le dio la gana” al Consejo. Asegura que Wilson Toainga debería ser posesionado junto a la fiscal titular.

Tras el pronunciamiento de la Judicatura de que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene facultades legales para elegir al fiscal subrogante, ¿Wilson Toainga aún asumirá ese cargo?

En función del artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, al tiempo que se designa al fiscal general titular también se debe designar al fiscal subrogante. ¿Quién debería ser el fiscal subrogante? Aquel fiscal mejor puntuado en la última carrera o categorización. ¿Quién debe dar esa información al Consejo de Participación? Evidentemente el Consejo de la Judicatura.



¿Pero eso no ocurrió?

El mismo día en que designamos al fiscal general titular, el Consejo de la Judicatura expide una resolución y deroga la última categorización de fiscales que se hizo en el 2015. Por lo tanto no tienen información que proporcionarnos. No saben cuál es el fiscal que mejor puntuación tiene.



Entonces, ¿cómo designan a Wilson Toainga?

Si no había una puntuación que el Consejo de la Judicatura pudiera certificar, resulta que cualquier fiscal de Carrera 3 podía ser fiscal subrogante y surgió el doctor Toainga por su experiencia, por su capacidad, conocimiento, etc.



¿Hubo alguna medición matemática para elegir a Toainga o más bien primó el criterio subjetivo?



Realmente fue con criterio subjetivo. Se revisó capacidad, experiencia y demás.



¿Quién propuso el nombre de Toainga?

Salió en consenso.



¿Wilson Toainga será fiscal subrogante titular o hasta que se realice la categorización de fiscales?

A ver, hemos designado un fiscal subrogante encargado hasta que termine la categorización que haga el Consejo de la Judicatura. Así se cumplirá en debida forma el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial. O sea tuvimos que designar al doctor Toainga transitoriamente por cuanto la Judicatura no nos ha dado información sobre quién es el fiscal mejor puntuado, porque su resolución del lunes derogó la última categorización. Por eso no podemos nombrar fiscal subrogante hasta el fin del periodo.



Entonces, ¿usted dice que el problema se originó en la Judicatura?

Sí. Si usted revisa la resolución que la Judicatura emite el 1 de abril, la última disposición es derogar la resolución que ellos mismos expidieron en el 2016, en la que se tira al traste la categorización del 2015. Ese año, el fiscal mejor puntuado era el doctor Paúl Pérez (exfiscal general). De esa lista de mejores puntuados tenía que salir ahora el nombre. Pero ellos derogan esa categorización, para iniciar otra.



La Judicatura asegura que la categorización de fiscales correspondía realizar al Consejo de la Judicatura cesado al transitorio, pero que no se lo hizo.



Bueno, de quién es la culpa yo no sé. Pero la información para cumplir con el artículo 47 no nos han dado y teníamos que nombrar a alguien.



Ahora, la Judicatura también dice que delegó al Fiscal General titular la facultad de escoger a su reemplazo en caso de ausencia temporal exclusivamente hasta que concluya el proceso de evaluación y promoción, pero que esa delegación no constituye atribución para designar Fiscal subrogante.



A ver, ellos consideran que la subrogación es únicamente para reemplazar a la titular. Lo que ellos no se han percatado es que en un eventual juicio contra la fiscal titular, el subrogante se convierte en fiscal titular. Entonces, la fiscal general titular no puede nombrar a quien eventualmente la ve a perseguir en un juicio.



¿Cómo tomó el Consejo la postura de la Judicatura?

El Consejo está cohesionado respecto a su resolución.