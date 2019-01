Washington, 'decepcionado' por apoyo turco a Maduro

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos está “decepcionado” por el apoyo brindado por Turquía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presionado por la oposición y Washington para que abandone el cargo, señaló este jueves 31 de enero de 2019 un alto funcionario estadounidense.

“Creemos que la única institución legítima que queda es Guaidó, al que hemos reconocido como presidente interino, pero ésta no es la opinión del gobierno turco y eso nos decepciona”, destacó ante periodistas el funcionario norteamericano, quien pidió el anonimato.



“Hablamos con los turcos al igual que lo hemos hecho con muchos otros gobiernos del mundo con el objetivo de compartir nuestra perspectiva con ellos y solicitarles que se unan a nosotros para reconocer la ilegitimidad del régimen de Maduro. Pero ellos (los turcos), no nos respondieron favorablemente hasta ahora”, añadió.



Este funcionario también afirmó que Washington está examinando los intercambios comerciales entre Ankara y Caracas, incluidas las exportaciones de oro desde Venezuela hacia Turquía, para determinar si violan las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.



“Examinamos la naturaleza de las actividades comerciales turco-venezolanas, y si encontramos alguna violación a nuestras sanciones, por supuesto actuaremos”, añadió.



Según informaciones de la prensa, Venezuela ha exportado oro hacia Turquía por casi 900 millones de euros en 2018. A mediados de enero, ambos países acordaron aumentar esas exportaciones en virtud de un acuerdo para la refinación del oro venezolano en una planta en Corum, cerca de Ankara.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó a Maduro la semana pasada para darle su apoyo, llamándolo a mantener la “frente en alto”.



En Venezuela, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó el 23 de enero presidente interino del país ante decenas de miles de simpatizantes que se manifestaban en Caracas contra el segundo mandato de Maduro, contestado por la oposición y no reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y parte de la comunidad internacional.



La oposición exige que haya un gobierno de transición y elecciones libres, y es apoyada por Estados Unidos, así como por gran parte de América Latina y Europa. Pero, el presidente Maduro se niega a renunciar, alegando que su mandato finaliza en 2025.