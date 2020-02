Vocales del Cpccs dicen que una consulta popular vulnera derechos de participación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), la iniciativa de reforma parcial que incluye una consulta popular para eliminar la entidad, es una vulneración a los derechos de participación.

Hoy, jueves 27 de febrero del 2020, el presidente del Cpccs, Christian Cruz, se pronunció sobre la entrega de las firmas que el Comité por la Institucionalización Democrática presentó en la Asamblea.



Con esas rúbricas, el colectivo busca alcanzar el 1% del padrón electoral (132 620) para respaldar su proyecto que, además de la eliminación del Cpccs, busca cambiar el modelo de la Asamblea hacia la bicameralidad (senadores y representantes) e independizar a la Fiscalía de la Función Judicial.



Cruz se refirió a los integrantes del Comité como "políticos de la vieja guardia". También habló de que una eventual consulta popular para definir el futuro del Cpccs vulnera derechos de participación ciudadana. Argumentó que están abiertos a respetar las decisiones de la ciudadanía. Sin embargo, cuestionó el proceso de recolección de rúbricas.



"Algunos políticos de la vieja guardia que se autodenominan Comité de Institucionalización del Estado pretenden desconocer la voluntad de más de cinco millones de ecuatorianos que votaron por este nuevo Cpccs", señaló Cruz.



La consejera Ibeth Estupiñán llevó la posición del Cpccs más allá. Habló de "engaños" al momento de la recolección de firmas. Sin embargo no se mencionó ninguna prueba o acción legal al respecto.



El vocal David Rosero dijo que existe una denuncia en el Cpccs en la que una ciudadana señaló que hubo "extorsión" para obtener su firma. No obstante no se dieron mayores detalles sobre el estado de esa denuncia.



La mañana de hoy, el Comité por la Institucionalización Democrática presentó en el Legislativo su segundo paquete de firmas. Pablo Dávila, coordinador del Comité dijo que la Asamblea tiene un plazo de 72 horas para remitir las rúbricas al CNE en donde serán validadas.