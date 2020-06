Cynthia Viteri dice que 15 personas positivas de covid-19 arribaron al aeropuerto; criticó inacción del MSP

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, cuestionó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no tome muestras para detectar contagios por covid-19, en la zona de arribos nacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Viteri afirmó este miércoles 17 de junio de 2020 que las brigadas municipales detectaron este día, en dos vuelos arribados desde Quito, que 15 personas resultaron positivas para el coronavirus.



“El Ministerio de Salud no envió a nadie para el control y pruebas”, se quejó a través de su cuenta en Twitter. Hasta las 12:45 no hubo un pronunciamiento de esa Cartera de Estado.



Según la alcaldesa, tampoco hubo control del MSP en los 300 pasajeros que llegaron a la urbe porteña desde el pasado 15 de junio, por lo que el Cabildo debió enviar a su equipo médico para detectar a pasajeros contagiados.



“¿Cuántos positivos habrán llegado en los vuelos nacionales anteriores? Responsabilizamos al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Salud y exigimos se actúe de manera prolija y dirigente, pues se está poniendo en riesgo a los guayaquileños”.

Según Viteri, en la ciudad no se quiere un segundo brote y reiteró que ya van 24 días intercalados con cero muertes por encima del promedio normal.



“Atención ministro de Salud u ministro de Transporte: no puede embarcarse ningún pasajero de ninguna provincia sin prueba del lugar de origen, pues ponen en riesgo a los demás pasajeros del avión y a la ciudad a donde llegan”, advirtió.



Más temprano, en su enlace radial de los miércoles, afirmó que el COE cantonal decidió que cualquier pasajero nacional que venga a Guayaquil debe traer una prueba rápida desde su lugar de origen y si no la trae, el Municipio le hará una en el aeropuerto.



En tanto, a partir de este domingo 21 de junio, los buses de las 18 cooperativas intraprovinciales que operan en la terminal terrestre de Guayaquil podrán transportar viajeros los domingos, acogiendo disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.



El domingo 14 la estación terrestre atenderá de 06:00 a 19:30 tanto en la sede matriz como en la terminal satélite de Pascuales. En tanto, el COE cantonal no ha decidido cuándo permitirá el funcionamiento del transporte interprovincial.