Orden de prisión para taxista señalado por la violación de Evelyn se mantiene

La audiencia terminó con un cruce de palabras y de epítetos. La mañana de este miércoles 10 de abril del 2019, los familiares de Evelyn y Nicole y los parientes del taxista acusado de violar a las dos jóvenes se encontraron afuera de la Corte de Justicia de Pichincha, en el norte de Quito.

Ambos grupos exigían justicia. Pedían que se conozca la verdad y que el caso no quede en la impunidad. Intercambiaron sus argumentos y hasta insultos mientras en el cuarto piso de la Corte se realizaba una diligencia, que tenía como objetivo analizar si cabía levantar o no la orden de prisión preventiva que pesa contra el taxista.



Sin embrago, los abogados del sospechoso no acudieron a la diligencia. "Minutos antes de que esta se realice, los abogados del taxista presentaron un escrito con el que desistían del pedido de apelación a la prisión, pero los jueces declararon el abandono del recurso", indicó Fabricio Mena, abogado de las víctimas.



De esta forma, los jueces provinciales confirmaron la orden de prisión para el sospechoso, quien actualmente se encuentra prófugo y tiene una orden de difusión roja de la Interpol.



Al ser un delito sexual, la diligencia se realizó de forma reservada. Los familiares de las dos partes tampoco pudieron ingresar a la sala y se mantuvieron en la planta baja.



"Mi hijo no es ningún violador. Solo pedimos que se investigue a fondo", gritaba la madre del taxista. La mujer tuvo que tomar agua, ya que sus sollozos le cortaban la respiración.



"Justicia para Evelyn, para Nicole y para todas las víctimas", gritaban por su parte los allegados de las chicas agredidas. "No puede quedar en la impunidad un hecho tan violento", agregaban.



Las jóvenes abusadas también acudieron a la audiencia. Nicole, que es menor de edad, estuvo acompañada de su familia y una psicóloga.



Según las versiones de las víctimas, el taxista abusó sexualmente de ellas tras abordar su vehículo. Ella dijo que fueron intimidadas con un cuchillo y que el sospechoso guardó en su celular los números telefónicos de ellas para luego amenazarlas.