Se hizo pasar por médico y hoy es llamado a juico por presunta violación en hospital

Eran alrededor de las 04:00 del 4 de marzo de 2019. A esa hora, una mujer de 43 años, que estaba internada en una de las salas del área de Ginecología del hospital Vicente Corral Moscoso, de Cuenca, se despertó ante la presencia de Francisco Xavier T., quien se identificó como médico y le dijo que le iba a realizar un tacto vaginal.

De acuerdo a la Fiscalía, el supuesto médico vestía un mandil blanco y portaba unos audífonos tipo diadema.



La mujer entendió que se trababa de un procedimiento normal y que él era un médico de esta casa de salud, por lo que no se opuso en el momento en que presuntamente le introdujo los dedos en sus partes íntimas.



Enseguida le dijo que todo estaba bien y se retiró. Minutos más tarde, la víctima se percató de que no se colocó guantes para la supuesta revisión ginecológica, según el relato de la Fiscalía.



Mientras tanto, una enfermera se había fijado en que Francisco Xavier T. no era médico del hospital y alertó a los guardias de seguridad, que lo aprehendieron hasta que llegaran los agentes de la Policía.



La tarde del lunes 3 de junio se desarrolló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que el juez Alfredo Serrano acogió el pedido de la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio en contra del sospechoso, quien es señalado por su presunta participación en el delito de violación.



En esta diligencia, la fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género, Fernanda Aguirre, presentó como elementos de convicción la historia clínica del hospital, que certificó que la víctima estuvo internada por enfermedad; el parte policial de detención, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, versiones de la víctima, la enfermera, los guardias de seguridad y los agentes de policía que investigaron el caso.



El mismo día, entre las 03:45 y las 04:15, el acusado también habría agredido sexualmente a otras dos mujeres que estaban internadas en el área de Ginecología de la misma casa de salud.



A una de ellas, presuntamente le introdujo los dedos en la vagina. Por este hecho, la Fiscalía inició una investigación por violación y en los próximos días se efectuará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.



En el otro caso, Francisco Xavier T. tocó las partes íntimas de la víctima, por lo que el juez Alfredo Serrano dictó sentencia condenatoria en su contra, como autor del delito de abuso sexual.



El delito de violación es sancionado por el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece que es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril. La sanción es de 19 a 22 años de privación de libertad.



En el artículo 170 del mismo cuerpo legal se establece que es abuso sexual cuando se comete un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal y es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.