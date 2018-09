Vientos y lluvias del huracán Florence azotan la costa este de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Azotada por fuertes vientos y lluvias, la costa este de Estados Unidos enfrenta este viernes, 14 de septiembre del 2018, los embates del huracán Florence, que pese a degradarse a categoría 1, amenaza con provocar inundaciones catastróficas y serios daños.

Pese a su degradación, el huracán conlleva vientos de 150 km/h y es muy peligroso, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su boletín de las 09:00 GMT.



El ciclón se encontraba a 35 km al este de Wilmington, en Carolina del Norte, y se desplazaba a 9 km/h con dirección oeste noroeste, agregó el NHC, que advirtió sobre “inundaciones con lluvias catastróficas sobre sectores de las Carolinas”.



“Florence está a punto de moverse sobre Carolina del Norte”, señala el reporte del NHC, y añade que la tormenta ya provoca “marejadas ciclónicas y vientos con fuerza de huracán amenazantes para la vida”.



Brock Long, director de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), ha advertido a la población de tomarse al ciclón seriamente pese a que se degradó de categoría.



En Carolina del Norte unos 150 000 hogares se encontraban sin energía eléctrica, según el servicio local de emergencias.



La ciudad portuaria de Wilmington ya era afectada por fuertes lluvias y violentas ráfagas de viento, según un periodista de la AFP.



Matthew y Kevin Goricki, que caminaban en la tarde con el pecho desnudo por las calles de la parte vieja de la ciudad, parecían decepcionados. “No es tan fuerte como se anunció”, lanzó Matthew.



No bajar la guardia



Pero el director de la FEMA instó a no bajar la guardia “solo porque la velocidad del viento bajó”.



En tanto, Steve Goldstein, director de la agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) , advirtió que “se producirá un aumento del nivel del agua de 1,8 a 2,7 metros”.

Los residentes caminan en las calles llenas de agua, mientras el río Neuse inunda sus orillas durante el huracán Florence el 13 de septiembre de 2018 en New Bern, Carolina del Norte. Foto: AFP



Según Goldstein, se espera que Florence toque tierra en las Carolinas “en algún momento del viernes en la tarde o del viernes por la noche”.



Los vientos también se sentían en la localidad de Myrtle Beach, en Carolina del Sur, que estaba prácticamente desierta.



Aunque en la tarde, algunos surfistas aprovechaban las grandes olas provocadas por el huracán.



Algunos habitantes ignoraron las exhortaciones a evacuar. Jeff Cunningham decidió permanecer en su bote, amarrado en la marina de North Myrtle Beach.



“Durante 20 años, me quedé en cada huracán; no va a ser demasiado grande”, dijo en la noche del jueves.



“Tengo todo lo que necesito, 200 galones (750 litros) de agua, un generador ... Aquí es el mejor lugar”, agregó.



Al igual que en muchas otras localidades de la costa, las autoridades instaron a evacuar el martes 11 de septiembre e impusieron un toque de queda. Para aquellos que no pudieron o no quisieron irse, se abrieron varios centros de refugio.



En un refugio cercano a Myrtle Beach, Rebecca Cheledlik, de 71 años, dice estar feliz de conocer gente nueva. “Para mí es como una fiesta, vivo sola así que esto me parece una vacación”, dice sonriente.



Un equipo de voluntarios de la organización Cajun Navy viajó desde Luisiana, que sufrió graves inundaciones en 2016, para atender a posibles víctimas de Florence.



“Socorremos a la gente en botes, hacemos envíos, ayudamos”, dijo Rob Gaudet, uno de los fundadores de Cajun Navy en Baton Rouge, la capital de Luisiana en el sur del país.



'Inundaciones letales'



Las órdenes de evacuación alcanzaron a unas 1,7 millones de personas en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia que emprendieron camino el miércoles para refugiarse de la tormenta.



Cinco estados declararon estado de emergencia: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Maryland y Virgina, además de la capital Washington.



Al estar cerca de la costa, Florence ya provoca lluvias torrenciales que se estima duraran varias horas tanto en el litoral como tierra adentro.



Según el Servicio Nacional de Meteorologia (NWS), unos 4,9 millones de personas sufrirán precipitaciones de más de 250 mm en los próximos cuatro días.



Brock Long advirtió que “las inundaciones tierra adentro pueden ser letales y van a ocurrir”.



“Habrá daños de infraestructura, y cortes de energía que podrían durar días o incluso semanas”, agregó.



Duke Energy, una empresa eléctrica presente en las dos Carolinas, estimó que unos tres millones de clientes quedarán sin electricidad por la tormenta y que podrían tardar hasta una semana en restaurar el servicio.