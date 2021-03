Video de vacunación de club de Samborondón genera críticas; rotarios aclaran que fueron incluidos por el MSP

Un saxofonista sigue la melodía de Close to you, canción de The Carpenters. “Aquí estamos recibiendo la vacuna de Pfizer del Club Rotario”, se oye a una mujer mientras hace la grabación. “Hay como dos millones de años aquí -bromea-. Música en vivo. Es el Club Rotario de Samborondón, vacunado y feliz”, continúa.

El video se divulgó en las redes sociales durante el fin de semana del 14 de marzo del 2021 y ha generado nuevos cuestionamientos al proceso de vacunación contra el covid-19, dirigido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en el país.



En las imágenes se observa una instalación con jardineras, canchas y piscina, presuntamente en Samborondón (Guayas). Varios adultos mayores aguardan su turno bajo pérgolas y carpas para recibir la primera dosis. “Estamos aquí, esperando con buena música. La espera es larga, pero esto nos alegra el alma”, describe la mujer en el video.



En el perfil de Facebook de Rotary distrito 4400 fue colgado el domingo 14 de marzo de 2021 un comunicado en el que agradecen al MSP por facilitar la inmunización de sus líderes vulnerables de los clubes rotarios de Guayaquil y Samborondón.



En el documento aclaran que han brindado ayuda por más de 90 años a la comunidad. Y que el 2020 fue año duro por la pérdida de líderes en el campo de servicio de la institución, como médicos, cirujanos y psicólogos. Pese a ello, anotan, siguen gestionando donaciones de equipos de protección, pruebas rápidas, reparación de respiradores, así como emprendimientos para aportar a la recuperación económica.



“Para que estas actividades se sigan realizando debemos garantizar la protección de nuestros miembros más vulnerables, de la tercera edad, que aún con su entusiasmo intacto a pesar de los años, siguen levantando proyectos e impulsando obras cada día”, cita el comunicado.



En una radio local, Roberto Concha, vocero de la institución, explicó este lunes 15 de marzo de 2021 que desde la semana anterior el gobernador del Club Rotary 4400, Fernando Aguirre, solicitó al Ministerio de Salud vacunas para sus miembros mayores de 65 años. Sin embargo, en el video se observa personas de varias edades.

“El resto de personas, no sabemos cómo se metieron. Todos éramos de la tercera edad, pasados los 65 años. Pero toda esa gente estaba en una lista del Ministerio de Salud, que los iban llamando los delegados del mismo Ministerio. No es que nosotros escogimos ni llamamos al amigo, al vecino. Eso se debe aclarar”, dijo.

Roberto Concha, administrador Club Rotario La Puntilla: “no somos privilegiados, accedimos con autorización de ⁦@Salud_Ec⁩” pic.twitter.com/Ye62HSPFzg — Jorge Escobar (@jescobarm1979) March 15, 2021



Además, precisó que en Guayaquil no hay más de 200 rotarios y que no son “privilegiados” porque “mientras muchas personas estaban guardadas en sus casas con miedo, nosotros estábamos en las calles, con mascarillas, arriesgándonos, llevando medicinas, haciendo nuestra labor”.



“Hacemos una labora silenciosa. La gente cree que el Club Rotario es un club de amigos donde reunimos a contar cuentos o a festejar cosas. Están equivocados”, aseguró el vocero.



Sobre el video, el Ministerio de Salud indicó que pedirá información a las áreas pertinentes. En tanto, este lunes 15 de marzo del 2021 arrancó el registro en línea para la vacunación de adultos mayores en el país. El portal colapsó después de pocas horas de su apertura.