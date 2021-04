En video quedó grabada mujer que asesinó a su exnovia en la calle

El asesinato, a plena luz del día, de Nichelle Thomas, una estadounidense de 51 años fue registrado en un video. El crimen se dio en el distrito de Brooklyn, ubicado en la ciudad de Nueva York.

Según el medio local New York Post, el ataque ocurrió el miércoles 21 de abril del 2021 y Latisha Bell, quien fue identificada como su expareja, sería la autora de los disparos.



El asesinato, perpetrado a la 1:00 p. m. en el vecindario Park Slope, fue captado por una cámara de seguridad del sector.



En el clip se puede observar que Bell se acerca por la espalda de su expareja mientras ella está en la calle. Tras ello le apunta con la pistola a la cabeza y dispara.



De acuerdo con el medio citado, Thomas fue trasladada hasta un centro médico de la zona, lugar donde falleció.



Las autoridades locales aseguraron que las dos mujeres tuvieron una relación sentimental, pero no saben en qué momento se distanciaron.



Según el New York Post, fuentes cercanas al caso mencionaron que lo más probable es que este asesinato correspondiera a un crimen pasional, aunque las investigaciones siguen en curso.



Tan solo unas horas después de disparar, las autoridades capturaron a Thomas y le imputaron cargos por los delitos de homicidio y posesión de armas.



Algunos residentes del vecindario donde se produjo el asesinato se mostraron sorprendidos por lo sucedido.



Este es el caso del trabajador de una tienda, identificado como Mohammed Ali, quien, en declaraciones para el medio citado, comentó: “he trabajado durante 12 años en este sector y nunca había visto algo como esto”.



Y tiene razón. Según datos del Departamento de Policía de Nueva York, este es el primer asesinato que se registra en Park Slope en lo que va de este 2021.



El caso sigue en investigación y las autoridades han prometido brindar novedades en tanto sea posible.