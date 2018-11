Jorge Glas 'tiene alimentación especial y un televisor' en la cárcel, dice Consejero presidencial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El consejero presidencial, Santiago Cuesta, habló en una entrevista sobre las condiciones en las que está recluido el exvicepresidente Jorge Glas, en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Latacunga, en la Sierra Centro del Ecuador.

Las declaraciones se difundieron en redes sociales este martes 6 de noviembre del 2018, tras una entrevista radial realizada el pasado 31 de octubre con Andrés López en Radio Visión.



El Consejero del presidente Moreno dijo que Jorge Glas "está protegido, tiene una alimentación especial, no come igual que el resto de los presos, tiene un televisor, tiene Directv, que se le ha puesto como facilidad para su recreación. Duerme en un ala separada, no tiene contacto con los presos si no lo quisiera tener. Si lo quiere tener él tiene libertad de movilización. Puede caminar, puede salir, puede hacer todo lo que quiera. Yo creo que se está victimizando nuevamente en una campaña correísta para desestabilizar el Gobierno.

Santiago Cuesta habló sobre las condiciones en las que está Jorge Glas en el interior del Centro de Rehabilitación de Latacunga. Las declaraciones las hizo en el programa de Andrés López. Video: Twitter / Andrés López E.

Santiago Cuesta hizo las declaraciones frente a cuestionamientos que han surgido tras el traslado de Glas desde la Cárcel 4 en Quito hacia el Centro carcelario de Latacunga, el pasado 21 de octubre.



El traslado se realizó después de que se fugara el exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa Fernando Alvarado, procesado por presunto peculado.



Jorge Glas se encuentra detenido desde el pasado 2 de octubre del 2017 por la trama de corrupción del caso Odebrecht, en un proceso en el cual también se encuentra vinculado su tío Ricardo Rivera, por mantener reuniones con personeros de la firma brasileña, quienes admitieron que pagaron sobornos para obtener contratos del Estado ecuatoriano en proyectos energéticos.



En diciembre del 2017, Glas fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita, en una sentencia en la cual los jueces pidieron a la Fiscalía que también los investiguen por presunto cohecho, concusión, testaferrismo, peculado y lavado de activos.



Después de haber sido trasladado a la cárcel de Latacunga, la defensa del exvicepresidente solicitó el hábeas corpus, que fue negado el pasado 25 de octubre.