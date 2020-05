Viceministro Vinicio Baquero deja Educación, y critica la situación presupuestaria

LEA TAMBIÉN

Ayer, jueves 28 de mayo del 2020, Vinicio Baquero dejó su cargo de Viceministro de Gestión Educativa, encargado de temas como construcción, alimentación escolar, uniformes, entre otros. El funcionario que llegó a la Cartera con Monserrat Creamer, a finales de junio del 2019, deja clara su posición en relación a los recortes al presupuesto, en su carta de renuncia.

"El éxito de una gestión al frente de una organización depende en gran medida del éxito en su financiamiento. Sin recursos, el discurso de una educación de calidad e inclusiva no pasa de ser un agregado de pensamientos utópicos y palabras vanas. La educación señora Ministra requiere de un timonel fuerte, firme, sereno y políticamente hábil, que la conduzca en medio de la tempestad que azota al país. Discrepo con algunas de sus últimas decisiones. Conforme a lo acordado con usted, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Viceministro de Gestión Educativa".



Baquero es un académico, exrector de la Escuela Politécnica Nacional, presidente de lo que fue el Consejo de Educación Superior (Conesup). En estos meses de la pandemia originada por el covid-19 también dejó el otro Viceministerio, a cargo de temas de capacitación docente, Susana Araujo.



El Ministerio de Educación no ha aclarado de cuánto es el recorte en su presupuesto debido a la emergencia sanitaria. Se conoce que al menos dos programas dejaron de existir. Se trata del Bachillerato Internacional y el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia.



Semanas atrás, consultada por este diario, la ministra Creamer dijo que no tiene un cálculo definitivo total en torno a la reducción presupuestaria, ejecutada por Finanzas.



Juan Ponce, titular de la Flacso, ha calculado que son más de USD 200 millones los que se han restado al Ministerio de Educación en este régimen. Él ha criticado la decisión de suspender el Bachillerato Internacional de los planteles públicos de todo el país ya que un estudio realizado por esa universidad muestra que esos alumnos lograban tener mejores puntajes en el Ser Bachiller, por ejemplo.



Sobre el tema, días atrás, Margarita Velasco, prendió las alertas. Teme que esos recortes, más la situación económica de las familias, haga que se reduzca la matrícula en el país. Es decir que los padres de familia dejen de lado la educación de sus hijos y busquen satisfacer necesidades básicas, además que haya más niños trabajadores. "El impacto se sentirá en la matrícula. El retroceso en lo ganado será de años, hablo de la cobertura, que ahora es del 97% en niños de 5 a 14 años y del 73%, en la educación media".



El 26 de mayo, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa emitió un comunicado alertando de la crisis que vive el sector que fabrica textos escolares.



“Las imprentas que han participado en las subastas inversas para la impresión de 15 millones de textos escolares para los regímenes Costa, Sierra y Amazonía se sienten perjudicadas porque se les ha pagado con bonos del Estado, los cuales son muy difíciles de negociar en la bolsa de valores, generando una cadena de iliquidez para las imprentas; amenazando la estabilidad económica de talleres, proveedores de papel e insumos gráficos, editores y, sobre todo, de los trabajadores y sus familias”.