Vías principales de Quito con poco movimiento por el confinamiento

Quito amaneció prácticamente vacía. Este sábado 24 de abril de 2021, en las calles únicamente se veían algunos vehículos particulares y taxis, que en su mayoría estaban sin pasajeros.

Esa calma en la capital se debe a que desde las 20:00 del viernes, rige el toque de queda decretado por el Gobierno para frenar la expansión del covid-19.



Este Diario realizó un recorrido por las vías principales del Distrito. Constató que en sectores como la avenida Amazonas y Naciones Unidas, hubo, sobre todo, circulación de personas que se dedican al delivery. Carlos Gonzales, uno de los motorizados, contó que desde que salió a laborar a las 07:00 el movimiento fue escaso en la ciudad, aunque la demanda de pedidos fue alta.



Avenidas principales como La Prensa, Amazonas, 10 de Agosto y la Cristóbal Colón estaban desoladas.



En el Centro Histórico las calles también estuvieron vacías y los locales cerrados, excepto los que ofrecían servicios de comida para llevar. A lo largo de la calle Guayaquil hubo controles por parte de la Policía Metropolitana.

En el sur la situación no cambió mucho. La avenida Maldonado tuvo poca circulación vehicular y de personas. Bryan Rubio, subteniente de la Policía Nacional, lideró el operativo que se realizó en el sector del centro comercial El Recreo y explicó que los controles iniciaron desde las 09:00 y se mantendrán hasta las 17:00.



La Empresa Metropolitana de Pasajeros habilitó circuitos específicos del Trole y la Ecovía para trasladar al personal de primera línea. Sin embargo, en horas de la mañana la Estación de El Recreo estuvo cerrada. Otras como la de Santa Clara y la Mariscal estaban abiertas y custodiadas por guardias de seguridad. En el caso de la Ecovía las paradas estuvieron habilitadas.



Los taxis, que tienen permiso para circular las 24 horas, fueron escasos, al igual que los pasajeros. Marco Apunte salió a trabajar a las 08:00 y se paró frente al Hospital Metropolitano. Según contó, hasta las 11:00 solo hizo una carrera de USD 1,50 porque no hubo gente en la calle.



Más al sur, en el sector de Chillogallo, los locales comerciales permanecieron cerrados y no hubo gente en las calles.