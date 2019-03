Verónica Espinosa: ‘Habrá recursos extras para salud por el acuerdo con el FMI’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Verónica Espinosa, titular del Ministerio de Salud

Una parte del crédito de USD 10 200 millones, que llegará por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será destinado a programas sociales, según ha manifestado el Primer Mandatario. La prevención del embarazo adolescente, la atención por el consumo de drogas y la entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad recibirán una inyección de recursos.



Ecuador obtendrá USD 10 200 millones de los multilaterales. ¿Cuánto se destinará a salud?

​

Hemos recibido gratamente el anuncio de que con ese dinero se garantizarán los servicios sociales y la protección de los más vulnerables. Salud requiere recursos siempre y es una preocupación. ¿Cómo podemos financiar? Se requiere una importante suma de plata, por lo que es una noticia alentadora, ya que se aumentará la cobertura y capacidad planificada.



¿Entonces sí faltó presupuesto, como se dijo cuando se discutía la Pro forma en la Asamblea?



Siempre faltarán recursos, es parte de la economía. Los recursos son limitados y las necesidades infinitas. No es de hoy. El rol de un Estado es que el dinero sea utilizado eficientemente. Ahora se va a evaluar cómo se los destina. Por ejemplo, si una persona ya viene vacunada desde Colombia ya no lo haremos nosotros. Esas son formas de que los recursos sean optimizados. Además, recibimos ayuda internacional para cubrir gastos por movilidad humana (migración de venezolanos). Ahora, aplicamos para una colaboración de USD 600 000 del Fondo Global. Se espera una respuesta.



¿Cuál es el plan con los recursos que vendrán de los multilaterales?



La intención es fortalecer algunas iniciativas. En este momento no está definido totalmente el destino de cada dólar. Pero ya se priorizan proyectos, entre otros, la Misión Mujer que se encarga del plan de embarazo adolescente y la política nacional de salud sexual y reproductiva. También tenemos el plan nacional para reducir del fenómeno socioeconómico del consumo de drogas. Y en la Misión Ternura se dará prioridad al programa intersectorial para la nutrición de los niños menores de 5 años.



¿El Ministerio de Finanzas ya ha definido los montos para desarrollar estos planes?

​

No tenemos montos específicos, pero la Secretaría del Plan Toda Una Vida anunció que, por ejemplo, se destinaría USD 11,6 millones para la Misión Mujer y el embarazo. USD 15 millones para la entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad (Misión Las Manuelas). Y USD 15,7 millones para la construcción del centro de atención integral por drogas, en Guayaquil.



¿Entonces, los proyectos mencionados aún no estaban financiados?



Son algunos proyectos adicionales. En el caso de las ayudas técnicas será un extra, ya que se pretende llegar a 130 000 personas nuevas, a quienes se les dará insumos, tratamiento médico y acompañamiento. Una parte del centro de rehabilitación de drogas estaba financiado: estudios de diseño. Pero con esto aseguramos el financiamiento para darle sostenibilidad. Además, se completarán proyectos que estaban dentro de la planificación y que no tenían una fuente asignada.



¿Pero es arriesgado presentar un proyecto sin un financiamiento firme?



Los proyectos estaban dentro del presupuesto. Pero los que estamos anunciando corresponden a adicionales y se dará una mayor cobertura. En el tema de drogas tenemos un plan, pero las acciones están planificadas en base a los recursos. Si tenemos más dinero podemos llegar a 300 000 y no a 100 000. Nos han permitido ampliar nuestra cobertura.



En el marco de la reunión binacional entre Ecuador y Colombia, ¿ya hay resultados sobre el plan nacional fronterizo?

​

Tenemos el plan estratégico binacional, en el que hay una parte destinada a salud en la frontera. Hemos tenido encuentros con los ministros y organismos multilaterales para articular políticas públicas y elaborar una estrategia común para velar por la salud de los pobladores de cualquier nacionalidad.

¿Cómo lo logramos? Con un ejercicio de organización de recursos. Necesitamos movilizar más. Y si lo hacemos ordenadamente, es posible que los cooperantes sientan confianza para entregar más.