35 asambleístas respaldan solicitud de juicio político para Ministra de Salud

En los pasillos del Palacio Legislativo, la asambleísta Mae Montaño (exCREO), se encargó hoy, 4 de junio, de recoger firmas de respaldo para solicitar un proceso de juicio político en contra de la ministra de Salud, Verónica Espinosa.

Montaño empezó la jornada esta mañana antes de la sesión del Pleno,en donde se retomó el primer debate de las reformas a la Ley de Tránsito. Entre los primeros en firmar estuvieron asambleístas de Creo como Jeannine Cruz o Silvia Vera.



“En reiteradas ocasiones he pedido atención para Hospitales de Loja y no he recibido respuesta positiva”, adujo Cruz, al cuestionar el manejo del sistema sanitario.



Por la tarde, Montaño anunció que había logrado reunir 35 firmas, una cantidad que exige la Ley de la Función Legislativa para la presentación de la solicitud. La calificación del trámite depende del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



Montaño acusa a Espinosa de haber incumplido con sus funciones en temas como la compra de medicamentos e insumos médicos en mal estado.



A su vez, la Comisión de Fiscalización ya adelanta un proceso de control político a la actuación de la funcionaria, y este miércoles 5 de junio, desde las 8:00, prevé recibir información técnica relacionada con las denuncias sobre presuntas fallas en la aplicación de pruebas del VIH/SIDA en el sistema de salud.



El organismo recibirá, vía videoconferencia, a Jordi Casabona, experto internacional sobre VIH; y, luego, a Sebastián Patricio Mulky Vela, director General de la Agencia Nacional de regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), informó la Asamblea.



La ministra Espinosa acudió a esta mesa y a la Comisión de Salud, la semana pasada, para refutar las acusaciones, y atribuyó esta denuncia a un análisis descontextualizado de la información.