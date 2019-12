Guaidó denuncia que Maduro quiere 'aniquilar' a la oposición venezolana

LEA TAMBIÉN

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, denunció este martes 17 de diciembre del 2019 que el mandatario Nicolás Maduro busca "aniquilar" a la oposición tanto físicamente como ilegalizando partidos, allanando la sede de la Asamblea Nacional (AN), "violando" la inmunidad de los diputados y con más de 400 "presos políticos".

"La dictadura busca aniquilar a la oposición físicamente (...) lo han hecho ilegalizando partidos políticos, allanando este recinto (de la AN) dos veces de manera violenta y violando inmunidades parlamentarias con un ente que no existe que es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC, compuesta solo por chavistas)", dijo Guaidó antes de entrar a la sesión parlamentaria de este martes.



El líder opositor, al que casi 60 países reconocen como presidente interino de Venezuela, se refirió sin mencionarlo directamente a la decisión tomada este lunes por la ANC, no reconocida por numerosos países, de suspender la inmunidad de cuatro diputados opositores acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección concierto para delinquir y usurpación de funciones.



Los cuatro diputados son Jorge Millán, del partido Primero Justicia; Hernán Claret Alemán, de Acción Democrática; Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina, y Luis Stefanelli Barjacoba, de Voluntad Popular, con lo que ya son una veintena de parlamentarios los que han perdido su inmunidad.

"No hay gobierno en disputa"



Por eso, consideró que en este momento el Ejecutivo de Maduro "no es un Gobierno en disputa, es una dictadura que ha buscado aniquilar sistemáticamente a cualquier voz disidente, la de periodistas, la de sindicalistas, la de gremialistas, las de políticos y partidos".



Precisamente, Guaidó se pronunció acerca de la situación del país antes de entrar a la sesión parlamentaria en la que se debatirá acerca de "la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de disolver la Asamblea Nacional".



Frente a esa coyuntura, afirmó que "hoy Venezuela vive una dictadura" y consideró que "cualquier otro elemento es favorecer una narrativa de una dictadura que busca aparentar tener una falsa normalidad cuando el pueblo de Venezuela no puede comprar nada".



Por eso criticó que el Gobierno de Maduro haya iluminado con luces navideñas "ciertas zonas" mientras que la segunda ciudad del país, Maracaibo, "está a oscuras" entre frecuentes apagones eléctricos.



Reiteró que "la dictadura busca aniquilar cualquier voz disidente, aniquilar al parlamento nacional" pero añadió que "la buena noticia es que seguimos firmes".

Dolarización de facto

Finalmente, Guaidó comentó que el Gobierno venezolano es "una dictadura sin Estado" puesto "que no regula".



Como ejemplo citó que "Maduro habla de un supuesto bloqueo" desde Estados Unidos "cuando acepta por la vía de los hechos la moneda del país que supuestamente lo bloquea", en una referencia a la circulación frecuente de la divisa norteamericana que ha dolarizado de facto Venezuela y que ha contado con el beneplácito tácito del Ejecutivo.



"Ahí evidencia el absurdo, la ridiculez, la desfachatez de un dictador que ni siquiera entiende lo que está hablando: habla de bloqueo pero vamos a aceptar la moneda del país que nos está bloqueando y lo admite por la vía de los hechos", apostilló.