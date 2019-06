Más venezolanos arribaron a Huaquillas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Algunos venezolanos llegaron a Huaquillas (El Oro) tras cuatro días de viaje en vehículo. A otros les tomó 90 días, a pie. Todos ellos congestionaron el Centro Binacional de Atención Fronteriza, en el límite entre Ecuador y Perú.

La llegada de los migrantes se intensificó el fin de semana en este sitio, tras el anuncio del Gobierno de Perú de que pedirá visas desde el 15 de este mes.



El pasado lunes 10 de junio de 2019 se preveía el cruce de 2 500 personas, cifra similar a la del pasado domingo. Esa cantidad es superior a los 1 800 que se registraban cada día en promedio antes del anuncio, según Migraciones de Perú.



Las historias de los viajeros tienen algo en común: dejaron Venezuela por la crisis económica y social. Muchos aceleraron el viaje para ingresar a Perú sin la necesidad de visa.



Susana Palencia llegó desde Valencia. Ella, junto con seis miembros de su familia, se dirigía a Trujillo. Allí vive una de sus hijas y dos sobrinos.



“Tras enterarnos de que iban a pedir pasaporte y visa decidimos migrar, porque ya no valía la pena seguir en Venezuela. Espero que nos vaya bien en este nuevo comienzo”.



Danny Velasco renunció el pasado jueves a su trabajo como educadora en un instituto público en Maracaibo. Un día después salió con su esposo rumbo a Ecuador, para seguir el viaje a Perú. “Mi hijo ya vive en Lima, me llamó ese jueves tras conocerse la noticia y me dijo: ‘mamá, es ahora o nunca’”.



Dejó todo, porque la situación es crítica. Otros dos hijos viven en Bogotá y Santiago de Chile. “Yo ganaba el equivalente a diez dólares mensuales, se me iban en un kilo de carne”.

src="https://especiales.elcomercio.com/documentos/2019/06/info_migrantes_venezolanos.jpg" alt="El flujo migratorio de venezolanos">



La enfermera Bélgica Cruz, en el lado peruano, dijo ayer que el domingo se colocaron 850 vacunas contra la fiebre amarilla, influenza y sarampión; hasta el jueves eran 650.



Entre el vaivén de los migrantes están los venezolanos Luis Hernández y Eduardo Díaz, quienes trabajan con la ONG Integrando Horizontes. Esa entidad, auspiciada por la Organización de Estados Americanos, orienta a los viajeros en el proceso migratorio.



Hernández comentó que prevén que durante jueves y viernes lleguen más de 5 000 compatriotas suyos.



En Carchi, las autoridades públicas y agencias internacionales que trabajan en movilidad humana organizan planes de contingencia para atender una posible nueva oleada migratoria de venezolanos.



La Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador cree que será como el flujo de agosto pasado. Sin embargo, ayer el Puente de Rumichaca, que enlaza Ecuador con Colombia y y que se ha convertido en la principal puerta de ingreso de los venezolanos, permanecía prácticamente vacío. Un centenar de extranjeros esperaba realizar el trámite de ingreso a Ecuador, en Migración.

Los venezolanos reciben las vacunas en el puesto fronterizo de Huaquillas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



En el lado colombiano, aproximadamente 1 000 personas intentaban sellar sus papeles para cruzar a Ecuador.



En la Oficina de Migración, de Ecuador estaban habilitadas 10 ventanillas. Según un funcionario hasta el domingo se atendió un promedio diario de 2 400 trámites. “Esa se ha vuelto una cifra normal”.



A pesar de que el plazo para ingresar al Perú se acorta, varios viajeros, como Eva María Araujo, nativa de Caracas, no podían continuar su viaje. La mujer, que abrazaba a su hija de cinco meses, contó que no le permiten entrar a Ecuador, porque tiene la cédula de identidad caducada.



Pedía que hicieran una excepción, pues quiere llegar a Lima, donde le esperan sus familiares. Otros seguían y avanzaban en autos y a pie.



Cerca del puente hay varias carpas instaladas por instituciones internacionales, para el alojamiento de los viajeros.



Igualmente, la Organización Internacional de las Migraciones mantiene un servicio de movilización gratuita en autobuses entre Rumichaca y Huaquillas. El sábado y domingo movilizaron a 250 personas en 10 buses. Si el flujo aumenta se incrementará también el número de frecuencias.



Corredor humanitario

​

La ministra del Interior, María Paula Romo, informó ayer que se fortalecerá el control migratorio y el corredor humanitario ante un aumento del flujo de venezolanos.



“Por ahora estamos fortaleciendo el corredor humanitario porque conocemos que hay personas intentando llegar a Perú antes de la aplicación de esta medida (...)”.



Romo indicó: “Desde hace algunas semanas estamos ya preparando escenarios distintos para las medidas que el Ecuador va a tomar en estos próximos días a propósito de las nuevas decisiones que el Perú ha anunciado”.