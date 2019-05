Vendedores de celulares prevén caída en ventas de Huawei

LEA TAMBIÉN

Los locales de equipos electrónicos en Quito estiman una caída en las ventas de celulares Huawei, tras conocerse que Google impedirá al fabricante chino algunas actualización en el sistema operativo Android y el acceso a populares aplicaciones.

En SP Importadora, al norte de la ciudad, se venden entre 15 y 20 modelos Huawei al mes. Edgar Bravo, encargado del local, indicó que las ventas podrían caer hasta en un 50%.



"Esto le crea expectativas y problemas en general a los clientes, porque no van a poder actualizar sus dispositivos", señaló Bravo.



Luigi Díaz, propietario de Seven Cell, también prevé una baja en ventas de celulares Huawei, porque a mediano plazo el sistema operativo podría quedar obsoleto.



"Hay que frenar un poco las importaciones de Huawei para no afectar a la gente y porque nos generará gastos y pérdidas", añadió.



Otros locales de la capital han decidido no importar más Huawei, al menos hasta tener más certeza de qué ocurrirá con la marca.



Es el caso de VR Digital, donde se venden cerca de 50 celulares del fabricante chino al mes, precisó Alejandra Nájera, vendedora. Añadió que la comercialización de los equipos que quedan también caerá por la "desconfianza" de la gente.



La decisión de no importar más modelos de la marca la comparten en IOS Fix, donde hasta ahora el 40% de las ventas de celulares eran de Huawei.



"No vamos a vender porque por mucho que se sobrepongan no tendrán licencias para Google, YouTube, Gmail. El problema será con los celulares que vengan", señaló Ricardo Cañete, propietario.



Los modelos más vendidos de la marca en los distintos locales visitados son P20 Light, P30 Light y Mate 20 Light. Son de gama media baja y los precios oscilan entre USD 200 y 350.

En características y precios similares se hallan el A30 o A50 de Samsung, según vendedores. El Mate 20 Light algunos lo equiparan al Samsung S8 de Galaxi, que se oferta en USD 633.