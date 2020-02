Vargas dijo en Guatemala que Lenín Moreno ‘podía ser derrocado’ en octubre del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Uno de los eventos en los que participó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, durante su estadía en Guatemala fue el foro público denominado Retos y Desafíos de la Construcción de los Estados Plurinacionales.

El conversatorio se realizó el jueves pasado como una de las actividades organizadas por la Convergencia Waqib Kej, organización que invitó a Vargas junto a los también dirigentes de la Conaie Apawki Castro y Luisa Lozano.



En ese encuentro, Vargas habló sobre lo acontecido durante los 11 días de crisis que vivió el país durante los primeros días del mes de octubre del 2019, después de la eliminación de los subsidios a los combustibles.



El principal de la Conaie señaló: “Nosotros no estábamos pensando en tumbar al Presidente. Claro que podíamos tumbar y teníamos que tumbar. Podía caer Lenín. Iba a car Lenín. Pero, ¿quién asumía?”.



Esas declaraciones son la respuesta a un comentario de uno de los asistentes al conversatorio. En el video del evento se puede observar que le mencionan a Vargas: “una característica de Ecuador era que los gobernantes eran constantemente derrocados por la fuerza popular. Sin embargo, a pesar de todas las críticas, Correa terminó su mandato y ahora con Lenín. Pensamos que se iba a caer, pero se consolidó y ahora está ahí”.



El presidente de la Conaie continúa su intervención señalando quiénes hubiesen ocupado la Presidencia en caso de que Lenín Moreno fuese derrocado. Habla del actual vicepresidente Otto Sonnenholzner. “El vicepresidente es del grupo económico del país; es decir, la derecha”.



También habla del principal de la Asamblea, César Litardo. Sobre él, solamente dice que es “de otro sistema”. Añade: “por eso es que no decidimos (derrocar) sino más bien luchar por bajar las medidas económicas neoliberales”.



Ese viaje a Guatemala ha sido motivo de polémica. El presidente de ese país centroamericano manifestó que los tres dirigentes de la Conaie fueron expulsados. Manifestó que esa decisión la tomó porque soliviantando los ánimos y haciendo trabajo político, para lo cual no tenían visa".



La mañana de hoy, martes 19 de febrero del 2020, Vargas dio su versión sobre el hecho. Rechazó las declaraciones del primer mandatario de Guatemala. Como evidencia de que aquello no pasó, el principal de la Conaie presentó sus documentos de viaje en los que están los sellos de salida de ese país.