La vacunación con las dosis de Sinovac comenzó en dos puntos en Guayaquil

Ángel Infante recibió la primera dosis de la vacuna china contra el covid-19. La mañana de este martes 13 de abril de 2021 llegó al Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología (ITB), uno de los siete puntos adecuados en Guayaquil a través de un acuerdo entre el Ministerio de Salud (MSP) y el Municipio.

"Espero que me proteja, que no me pase nada", dijo el adulto mayor. La segunda dosis se le aplicará dentro de 20 días.



Con la inmunización se concreta el plan que el Cabildo venía impulsando desde fines de febrero. Primero intentó importar vacunas por cuenta propia y, finalmente, firmó un convenio con el MSP para colaborar con la logística y recibir las dosis del Gobierno.



Este martes llegaron 1 300 vacunas de la farmacéutica china Sinovac. 1 000 serán aplicadas hoy en el ITB, ubicado en La Atarazana, en el norte de la ciudad.

"En 40 minutos se ha logrado vacunar a 150 personas, solo en este punto", dijo la alcaldesa Cynthia Viteri. Otras 300 vacunas se aplican en el hospital de Solca y mañana se abrirá otro espacio de vacunación. "En función de las vacunas que nos dé el Ministerio de Salud seguiremos abriendo más puntos", agregó.



En el proceso colaboran cerca de 600 estudiantes del ITB, de niveles superiores y que ya han pasado por horas de práctica. Son alumnos de las carreras de Enfermería, quienes aplican las dosis, mientras que entre los digitadores hay estudiantes de Contabilidad y Sistemas.

Las personas inoculadas con la vacuna china deben recibir la segunda dosis dentro de 20 días. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO



El rector de la institución, Roberto Tolozano, indicó que la sede cuenta con un área específica para el almacenamiento de las vacunas, que cumple con las condiciones de temperatura para su conservación.



Además, señaló que tienen la infraestructura necesaria para ampliar la atención. Por ahora tienen 50 cubículos de vacunación. Sin embargo, dijo que pueden habilitar hasta 100 cubículos.