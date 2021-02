Vacunación contra el covid-19 en Ecuador sigue, sin información oficial

Ayer 3 de febrero del 2021, las dosis contra el SARS-CoV-2 llegaron al Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo (UEES), que se convirtió en un puesto de vacunación. Allí se inmunización a 250 trabajadores de primera línea de siete hospitales públicos y privados.

Hasta ayer 3, el Ministerio de Salud no informó cuántas de las 8 000 vacunas, que llegaron el 20 de enero, se han aplicado. Ni tampoco adelantó en qué fecha arribará un segundo lote.



La segunda dosis se debería empezar a administrar desde el jueves 11, tras 21 días de la primera.



El Comité de Transparencia de la Vacunación, formado por tres miembros de la USFQ y de la UEES, no ha ofrecido más datos al respecto. Se conoce que la próxima semana habrá una conferencia de prensa.



Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, pide que se brinde información sobre el protocolo del Plan Vacunarse, del Ministerio.



“Nos parece extraño que no se haya difundido el detalle de vacunas usadas. Hay poblaciones para las que han llegado tres vacunas. No tenemos idea de lo que pasa”.



Este gremio, dijo Carrasco, ha enviado pedidos de información al respecto a la Cartera de Salud, al Presidente, a la Asamblea, a la Comisión Anticorrupción, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo de Participación Ciudadana.



A Ecuador, según el anuncio gubernamental, llegarán 86 000 dosis hasta marzo. Y la meta es inmunizar a nueve millones, hasta noviembre. Salud y la Secretaría de Comunicación dijeron que cada semana arribaría un lote.

El 27 de enero fue la última vez que el ministro Juan Carlos Zevallos se pronunció ante las críticas por vacunar a su madre.



En esa ocasión, dijo: “me valí de los 16 años que trabajé con el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de EE.UU. y de contactos que logré. Ecuador más allá de limitaciones financieras ha estado entre los primeros en recibir vacunas de Pfizer”.