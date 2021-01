La vacuna contra el covid-19 genera optimismo, pero hay dudas

Con la aplicación de las primeras vacunas contra el coronavirus, el mundo dio un paso más para volver a la ‘normalidad’. La mayoría de la población aún no ha recibido la dosis. En Ecuador se empieza el 2021 con el anhelo de contar con la inmunización. Pero hay dudas, dicen expertos.

En enero llegarán las primeras fórmulas, provenientes de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech. En total arribarán

50 000, para dos dosis en cada persona. Se aplicarán en trabajadores sanitarios de 72 hospitales centinela, es decir, sanatorios en donde se dio prioridad a casos de covid-19.



Unas 5 000 se colocarán en residentes y trabajadores de geriátricos. Además, se hará un ensayo clínico de una vacuna china del laboratorio Anhui Zhifei Logcom. Para ello se reclutará a 5 000 voluntarios, para conocer si funciona o no en las 25 variantes del virus que circulan en el país.



Rodrigo Henríquez, salubrista y experto en epidemiología de la Universidad de Las Américas (UDLA), considera que, a más de 10 meses del anuncio oficial del primer caso reportado, aún no se ve “una planificación adecuada para inmunizar a la población”.



Esto -dice- se visibiliza en los recientes anuncios. “Importar 50 000 dosis no tendrá un efecto significativo para el control de la pandemia. Se pudo haber esperado hasta mediados de año para tener más fórmulas y una estrategia bien definida”.



Daniel Rodríguez, médico y experto en administración sanitaria, apunta que la vacunación es una parte esencial, debido a que se empieza a cerrar el ciclo de la pandemia.



Sin embargo, en Ecuador -anota- no hay claridad sobre el tema. “No se sabe cuántas fórmulas llegarán desde los últimos días de marzo. Tampoco si se mejorará el diagnóstico y rastreo de casos”.



Con la vacunación se espera alcanzar una inmunidad de rebaño, es decir, un porcentaje de la población que tiene anticuerpos para frenar al virus.



“En el SARS-CoV-2, causante de covid-19, se habla del 75% para tener una protección colectiva”, dice la epidemióloga ecuatoriana Andrea Gómez.

Lamentablemente -dice- esto no sucederá en Ecuador, a corto plazo o por lo menos en el primer trimestre del año.



Por ello, la población deberá seguir con las medidas de bioseguridad, es decir, el uso de mascarillas, el lavado constante de manos y el distanciamiento. Incluso, después de la colocación de la dosis hasta confirmar si funciona o no.



Desde diferentes sectores se anhela que la vacunación sea efectiva para reactivar la economía y volver a la ‘normalidad’. Es decir, no usar mascarillas, asistir a eventos masivos, retornar a las oficinas y a las instituciones educativas.



Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, concuerda en que el anuncio de la vacunación fue esperanzador y brindó algo de tranquilidad. “El sector turístico perdió más de USD 2 000 millones el año pasado”.



Sin embargo, alerta, la recuperación será lenta. “En el segundo semestre de este año se alcanzará una mejora del 30%; en el 2022 será del 70% y recién en el 2023 lograremos los niveles del 2019”.



El sector educativo tiene previsto retomar actividades de forma parcial en este año, según el gremio de planteles privados Corpeducar.



Las 40 instituciones a escala nacional han entregado el Plan Institucional de Continuidad Educativa, señaló su representante, Vinicio Aldaz, por lo que se encuentran a la espera de disposiciones por parte de las autoridades competentes.



La mayoría de colegios, dice, quiere abrir sus puertas y se han planteado hacerlo desde el segundo quimestre del actual período académico, que se iniciará el 26 de febrero.



Erika Bonilla, madre de Matías, de 7 años, anhela la llegada de la dosis. Con ella, su hijo podrá retornar a clases. En septiembre lo retiró porque no se adaptó a las clases virtuales.



Por su parte, el gremio docente augura cambios en el sistema educativo. Esperan, dice Nelly Miño, representante de la Red de Maestros, mejores condiciones para los profesores y que estos accedan a la vacuna para retomar sus labores.