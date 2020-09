China dijo a Uruguay que su vacuna estará disponible sin lista de espera

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de China, Xi Jinping, aseguró este miércoles, 9 de septiembre del 2020, a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, que su vacuna contra el covid-19 estará disponible para todos los países y sin lista de espera.

China “puso en conocimiento que una vez que tenga la vacuna contra el coronavirus”, ésta será “un bien público de carácter global”, dijo el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, en una conferencia de prensa en la que informó sobre la conversación telefónica entre ambos mandatarios.



Eso significa que “la vacuna va a estar disponible para todo el mundo sin distinciones, sin necesidad de ponerse en lista de espera”, afirmó. No obstante, aclaró que no se habló sobre costos.



El ministro señaló que la mayor parte de la conversación de 30 minutos entre Lacalle Pou y Xi Jinping rondó sobre la posibilidad de fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países.



“Es clara y decidida” la intención de ambos presidentes de profundizar esos lazos, aseveró, remarcando que es una muy buena noticia teniendo en cuenta que el 30% de las exportaciones de Uruguay tienen como destino China”.



También se abordó la posibilidad de que el gigante asiático fortalezca sus lazos con el Mercosur.



Consultado sobre si este acercamiento podría suplir el actualmente trabado acuerdo comercial del bloque sudamericano con la Unión Europea, Bustillo dijo que es “ lo contrario ” .



“Yo si fuera europeo me apuraría por firmar rápidamente el acuerdo y llegar primero que China para profundizar la relación” con el Mercosur, así que “al contrario, es un incentivo más para seguir acercándonos”, afirmó.