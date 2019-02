Urbanizaciones de Vía a la Costa convocan a movilización contra actividad de canteras, en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La Federación de Urbanizaciones de la Vía a la Costa, que agrupa a 14 de 35 conjuntos ubicados en el oeste de Guayaquil, convocó para el sábado 23 de febrero del 2019 a una movilización contra la explotación de materiales pétreos a cielo abierto, en los cerros circundantes a sus casas.

La marcha cívica motorizada fue convocada este domingo, 17 de febrero del 2019, luego de un operativo que el viernes 15 de febrero realizaron funcionarios el Ministerio del Ambiente (MAE), el Municipio de Guayaquil y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).



La Federación cuestiona que el operativo en cinco canteras de la zona terminó en “simples observaciones” sin llegar a la clausura que habían solicitado.



A inicios de este mes el Municipio pidió al MAE la clausura para los sitios que realizan esta actividad sin los permisos correspondientes. El alcalde Jaime Nebot indicó que ocasionan impactos ambientales severos, molestias y afectaciones a los moradores del sector.

La movilización de los moradores será de 8:00 a 10:00 del 23 de febrero del 2019 y recorrerá los 8 kilómetros de la vía entre el puente de La Perimetral y el segundo retorno de la vía a Santa Elena, donde viven entre 25 000 a 30 000 personas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

La Dirección de Ambiente identificó 33 concesiones mineras de material no metálico en la vía a la Costa, cuatro de ellas con permiso y plan de manejo ambiental otorgado por el MAE y 29 sin autorización.



“Esta es una zona urbana de Guayaquil, tenemos escuelas, colegios, universidades, centros comerciales, entonces no es posible la coexistencia de canteras en un área residencial urbana y menos sino cuentan con permisos de funcionamiento”, indicó Guillermo Ayala, presidente de la Federación de urbanizaciones.



El ministro del Ambiente, Marcelo Mata, aseguró el pasado 1 de febrero que hasta mediados del mes se procederá con la clausura de operaciones de las canteras que no estén reguladas. Ocho de las que carecen de permisos se internan en el Bosque Protector Cerro Blanco y en la subcuenca del río Chongón, según informó la Municipalidad.



La Dirección Provincial del MAE anunció durante el operativo del viernes que las inspecciones continuarán. En ese “primer control de verificación” las autoridades se encontraron con canteras desocupadas y con las maquinarias paralizadas. Este fin de semana canteras ubicadas en el kilómetro 10 de la vía a la Costa seguían con sus actividades paralizadas.



“Consideramos que el operativo es una burla a la inteligencia de los moradores, por cuánto las autoridades de control conocen cuales son las canteras que están operando de forma ilegal, así lo mencionó el señor Alcalde, quien dijo que son 29 canteras que operan sin permisos”, agregó Ayala.



Los moradores se quejan por las afectaciones que causan el polvo y el ruido excesivo de las explosiones. También afirmaron que algunas paredes se agrietaron por las detonaciones en el cerro.