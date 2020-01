Universitarios denuncian ante la Defensoría del Pueblo atrasos en la entrega de sus títulos

LEA TAMBIÉN

La enfermedad terminal que padecía no le impidió culminar sus estudios. Patricia Gaumán recordó que su hermano Elías se esforzó hasta el final para terminar su carrera en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Pero por una presunta falla en el sistema administrativo el título nunca llegó a sus manos.

“Mi hermano pasó por un proceso muy largo. Él hizo la sustentación pero luego tuvo una recaída en su estado de salud. Fue en julio y hasta esa fecha no pudo ver su título y decirle a su madre: aquí está el título que con esfuerzo y empeño logré”. El joven falleció.



El testimonio de Patricia fue parte del diálogo ciudadano, organizado este martes 14 de enero de 2020 por la Defensoría del Pueblo en Guayaquil. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, escuchó también a Michael Ocaña, quien habló en representación de cerca de 50 estudiantes de la U. De Guayaquil que acudieron al encuentro.