La Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas no obtuvo la acreditación y trabaja en plan de mejoramiento

El Consejo Académico de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas tiene previsto presentar el Plan de Mejoras ante el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), hasta el 20 de diciembre de 2020, y esperar su aprobación para el proceso de acreditación desde enero del 2021.

El Caces comunicó a finales octubre a las autoridades que se encontraba entre las tres universidades del país que no pasaron las pruebas para acreditar como sí ocurrió con otras 52, las cuales, tras dos años del proceso, pasaron la prueba.



En esta universidad estudian 10 000 jóvenes. Por eso, tras la notificación, el Consejo Académico de la Vargas Torres se reunió para elaborar el plan que estará concluido hasta finales de noviembre.



De acuerdo con el informe del Consejo de Acreditación, la Vargas Torres no certificó, porque se encontraron 114 debilidades que deberán ser superadas en un periodo de hasta tres años con el acompañamiento de ese organismo.



El Caces centró su evaluación en cuatro ejes: docencia, en la que se alcanzó penas el 35%; investigación, 20%; condiciones institucionales, 30%, y vinculación con la sociedad 15%, una de las calificaciones más bajas. Esa evaluación se hizo entre periodo de 2017-2019.



Vernaza explicó la mañana de este martes 10 de noviembre de 2020 que la evaluación permite conocer el cumplimiento de los estándares y criterios científicos para garantizar que se tiene las condiciones para una educación de calidad.



Uno de los problemas que deberá enfrentar la universidad en este nuevo proceso de acreditación será el presupuestario. Tiene USD 18 millones, pero se necesitan por lo menos USD 30 millones, para pagar a los profesores PhD, que deberían tener un sueldo de USD 4 100. La institución tiene 150 profesores de planta y 300 contratados.



La falta de catedráticos con títulos de PhD es uno de los 114 indicadores por los cuales no acreditó.



Según el informe, la titularización de estudiantes alcanza una tasa de apenas un 23,4% de graduados, que representan 280 graduados en las cinco facultades.



A eso se le suma la baja calificación del 15% en programas de vinculación con la comunidad que, a decir del rector, es uno de los temas en los que se hará especial énfasis en cada una de las facultades.