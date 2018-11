La Universidad de Cuenca marchó para exigir que se respete la autonomía

LEA TAMBIÉN

La participación fue masiva. Cientos de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de Cuenca participaron, este miércoles 21 de noviembre del 2018, en la marcha pacífica para exigir al Gobierno Nacional que se respete la autonomía administrativa y financiera de las universidades públicas del Ecuador

Los estudiantes de las diferentes carreras empezaron a concentrarse a las 09:00 en el campus principal ubicado en la avenida 12 de Abril. De allí partieron una hora después con dirección al edificio de la Gobernación del Azuay, ubicado en el Centro Histórico. Un grupo de ciclistas y las principales autoridades universitarias encabezaron la protesta.



En el trayecto el rector, Pablo Vanegas, confirmó que existe un compromiso y acuerdo de siete puntos firmado por parte del Ministerio de Finanzas. El principal es el de no mermar los recursos económicos del 2019 a las universidades. Es decir, recibirán 1 443 millones, que es la misma cantidad del año 2018.

Los estudiantes universitarios gritaron consignas, durante su manifestación pacífica. Fotos: Lineida Castillo/ EL COMERCIO



Con el acuerdo evitaron que las universidades públicas pierdan alrededor de USD 145,1 millones para el ejercicio fiscal del 2019. En el caso de la Universidad, según Vanegas, iban a tener un recorte de USD 9,4 millones. Al momento reciben del Estado USD 67 millones anuales, por la gratuidad de la educación y han ejecutado alrededor del 80%.



Este centro acoge a 16 132 estudiantes y alrededor de 2 200 docentes y trabajadores. Vanegas insistió que salieron a las calles para que el Gobierno no se inmiscuya cada año en los presupuestos de la universidades porque la educación y la salud son las áreas prioritarias del país y que no deberían ser afectadas.



Según la vicerrectora, Catalina León, cada año viven el mismo drama de los presupuestos no ejecutados y los comprometidos. Ella dice que es imposible ejecutar el 100% de los recursos que les entrega el Estado porque hay convenios, proyectos de investigación u obras de infraestructuras que se contratan hasta para cinco años.

Directivos, docentes y trabajadores de la Universidad de Cuenca también participaron en la marcha. Fotos: Lineida Castillo/ EL COMERCIO



Por eso, tarde del martes 20 de noviembre, el Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca se reunió y resolvió seguir con la marcha anunciada que también tuvo el apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios, Asociación de Empleados y Trabajadores y docentes de todas las escuelas y facultades.



Durante la marcha, los estudiantes portaban carteles y repetían frases como “Si no nos dejan estudiar, no les dejaremos dormir”, “La Universidad reclama sus derechos”, “Por la educación universitaria, nadie se cansa”, “La clase de hoy en las calles”. Otros quemaron luces de bengala. El recorrido concluyó pasadas las 13:00 en la Glorieta del parque Calderón.