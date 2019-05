La UE crea un marco de sanciones para los responsables de ciberataques

LEA TAMBIÉN

La Unión Europea (UE) se dotó este viernes 17 de mayo del 2019 un marco de sanciones para responsables de ciberataques perpetrados desde fuera del bloque, anunció el Consejo de la UE en un comunicado.

“Por primera vez, la UE podrá imponer sanciones a personas o entidades que sean responsables de ciberataques o de tentativas de ciberataques, que aporten un apoyo financiero, técnico o material (...) o estén implicadas”, precisa.



La UE busca con ese marco, adoptado formalmente por los ministros de Finanzas, poner fin al sentimiento de impunidad de los autores de esos ataques “destinados a socavar la integridad, la seguridad y la competitividad económica de la UE”.



Las personas o entidades señaladas no podrán viajar al bloque y se le congelarán sus activos en los países europeos. Además, los ciudadanos europeos no podrán poner fondos a disposición de los inscritos en la lista de implicados.



La UE ha creado numerosas listas, un instrumento puesto al servicio de su política exterior común. Personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin, están así sancionadas por su papel en el conflicto en Ucrania.



Aunque los europeos no apuntan a ningún país en su comunicado sobre el nuevo régimen de sanciones, en varias ocasiones han denunciado los ciberataques perpetrados desde Rusia, China, Corea del Norte o Irán.



“La comunidad internacional tomará todas las medidas necesarias para defender el Estado de derecho y el sistema internacional basado en normas”, celebró el canciller británico, Jeremy Hunt, en un comunicado.



Los servicios de inteligencia de Países Bajos anunciaron haber expulsado en abril de 2018 a cuatro agentes rusos que preparaban un ciberataque contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) .