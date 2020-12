Unión Ecuatoriana retira apoyo a su presidenciable por no justificar título académico y uso de Wikipedia en plan de Gobierno

El movimiento Unión Ecuatoriana, fundado por el exfiscal Washington Pesántez, retiró el apoyo político a Giovanny Andrade, su candidato para la Presidencia de la República en las elecciones generales del 2021. La razón: el 61% del Plan de Gobierno ingresado por el binomio Giovanny Andrade y Katherine Mata corresponde a contenido copiado de Wikipedia.

César Rodríguez, coordinador del movimiento, se presentó este jueves 10 de diciembre en una conferencia de prensa, para anunciar que se retira el respaldo a Andrade y que no se utilizará el Fondo de Promoción Electoral para hacer propaganda por esa candidatura.



Pero eso no es todo. Rodríguez también confirmó que Andrade no ha podido justificar un supuesto doctorado en Administración de Empresas, con el que se presentó en la agrupación. “No se ha podido validar ningún título en universidades ecuatorianas o extranjeras”, comentó.



El vocero de la agrupación dijo que pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se retire al binomio de Unión Ecuatoriana de la papeleta para los comicios.



Sin embargo, el Código de la Democracia, en su artículo 108, establece que "las candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas son irrenunciables". Y la candidatura de Andrade ya cumplió ese procedimiento.



Rodríguez reconoció que deben asumir responsabilidades políticas porque “no se ha hecho un correcto procesamiento de esta nominación”. El político señaló que el movimiento trabajó un Plan de Gobierno de manera colectiva, pero que “de manera inexplicable, este no ha sido presentado, sino el que presenta Giovanny Andrade”.



Este Diario publicó el 7 de diciembre pasado, que el CNE no revisa el contenido de los Planes de Gobierno y se limita a verificar que el documento tenga cuatro capítulos: diagnóstico de la situación actual del país, objetivos generales y específicos, plan de trabajo plurianual y mecanismos de rendición de cuentas.



El 61% del contenido del Plan de Gobierno del movimiento Unión Ecuatoriana corresponde a la descripción de Wikipedia sobre la historia, división administrativa, relieve, clima, flora, fauna y distribución demográfica de Ecuador, que se incluyó dentro del capítulo de diagnóstico.



Este medio de comunicación trató de obtener una reacción de Giovanny Andrade tras la decisión de Unión Ecuatoriana, pero su equipo de comunicación anunció que se convocará a una rueda de prensa, sin especificar fecha y hora.