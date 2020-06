La unidad, reto del movimiento indígena

LEA TAMBIÉN

El movimiento indígena ya empieza a barajar nombres para las próximas elecciones. A 30 años del primer ‘gran levantamiento’, articular una propuesta de unidad, según sus dirigentes, sigue siendo el principal desafío.

En la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hay al menos tres precandidatos a suceder a Lenín Moreno en la Presidencia de la República.



Se trata del prefecto de Azuay, Yaku Pérez Guartambel; el exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe; y el dirigente Leonidas Iza. Así lo aseguró Encarnación Duchi, asambleísta de Pachakutik, brazo político de la Conaie, aunque aclaró que ninguna ha sido formalizada.



“A mí no me es novedad que existan varios candidatos, lo que sí tenemos que buscar es la estrategia para no dividirnos porque lamentablemente eso ya ha pasado. La falta de unidad ha sido nuestro Talón de Aquiles”, sostiene la legisladora.

Quishpe convocó para hoy a una rueda de prensa para presentar sus propuestas y su precandidatura. Mientras que Pérez Guartambel dice que no es el momento para pensar en una candidatura presidencial, aunque tampoco la descarta.



Iza, quien encabeza el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC), ganó protagonismo en las protestas de octubre pasado y ahora advierte con un “estallido social” debido a la liberalización del precio de los combustibles.



La noche del martes , la Conaie anunció que hasta el próximo 15 de junio se mantendrá un aislamiento de las bases, debido al brote del coronavirus.



En el documento, firmado por Jaime Vargas, se señala que después de esa fecha la Conaie respaldará las movilizaciones convocadas por estudiantes y trabajadores, en rechazo a las medidas del Régimen.



El hecho de que la semana pasada Iza abriera la posibilidad de incluir al correísmo en una plataforma de unidad contra el Gobierno provocó el rechazo de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo.



El impase con Iza se dio apenas dos semanas después de que el coordinador de Pachakutik, Marlon Vargas, pidiera la expulsión de Eddy Peñafiel, uno de los cinco legisladores de este movimiento.



Peñafiel rechazó que Vargas pidiera su expulsión sin un proceso disciplinario de por medio. El asambleísta de Orellana defendió su voto a favor de la Ley de Apoyo Humanitario, contrario a los lineamientos del partido, y mencionó que analiza su continuidad en esta organización política.



Para Duchi, el régimen del expresidente Rafael Correa fue el que mayor división generó en el movimiento indígena “con ofrecimientos clientelares”. Además, dice, se fue en contra de algunos derechos de este sector, como la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural y muchos dirigentes fueron “criminalizados” por varias protestas.



Nina Pacari, dirigente histórica de la Conaie, cree que los altibajos que se observan son “parte del desarrollo y de la fortaleza organizativa” y añadió que es un proceso que no se inició hace tres décadas, sino que lleva más de 500 años.



Entre los hitos conseguidos, Pacari identificó el concepto de Estado plurinacional y el ‘sumak kawsay’, además de haber logrado el reconocimiento de varios derechos colectivos en la Constitución.



Para el investigador Pablo Ospina, la propuesta del Estado plurinacional no ha sido asumida por el Estado ecuatoriano, sino de forma retórica en la Constitución del 2008.



Carlos Sucuzañay, presidente de la Ecuarunari, una de las tres regionales de la Conaie, dice que la consigna es oponerse a la implementación de “políticas neoliberales” y descartó la posibilidad de diálogo con el gobierno de Lenín Moreno.



Pacari agregó que para el movimiento indígena “el objetivo no es llegar al poder cuando aún está una estructura que no va a responder ni a la filosofía, ni a las políticas” del movimiento.



Manuel Chugchilán, dirigente de la Federación de Indígena Evangélicos del Ecuador (Feine), difiere con Pacari.



“Después de estos 30 años hemos aprendido que hay dos formas de lograr nuestros derechos. Una es protestar como en el 90, el 2000 o en octubre. Pero la otra forma también es llegar al poder que es lo que necesitamos”, señaló.