La UE y Reino Unido decidirán el futuro de su negociación el domingo 13 de diciembre del 2020

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido acordaron este miércoles 9 de diciembre del 2020 seguir negociando su relación tras el Brexit en los próximos días y tomar una decisión sobre el futuro de las conversaciones el próximo domingo 13 de diciembre.

El anuncio se realizó tras una reunión presencial de tres horas que mantuvieron en la sede de la Comisión Europea en Bruselas la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.



Fuentes del Gobierno británico aseguraron que Johnson y Von der Leyen acordaron que "para el domingo se debería tomar una decisión firme sobre el futuro de las conversaciones", mientras que la política alemana afirmó en un comunicado que se pactó que los equipos negociadores se reúnan "de inmediato" para intentar resolver los principales puntos pendientes.



"Tomaremos una decisión para el final del fin de semana", completó Von der Leyen.



La Unión Europea y el Reino Unido siguen sin conseguir avances en las cuestiones clave de las garantías para asegurar una competencia justa entre las empresas británicas y comunitarias, la pesca y los mecanismos para resolver disputas sobre el futuro pacto.



El acuerdo debe lograrse y ratificarse en el club comunitario y el Parlamento de Westminster antes de fin de año, pues el 1 de enero la legislación comunitaria habrá dejado de aplicarse en territorio británico y el Reino Unido se habrá convertido en un país tercero de manera definitiva.



Si no lo consiguen, las dos partes pasarán a regirse en sus intercambios comerciales por los requisitos arancelarios más generales y menos favorables de la Organización Mundial del Comercio.



Dado el bloqueo en las conversaciones y lo ajustado de los plazos, Von der Leyen y Johnson decidieron mantener la reunión presencial de este miércoles, que comenzó a las 20:00 horas (19:00 GMT) y concluyó en torno a las 23:00 horas (22:00 GMT), tras hablar por teléfono el lunes7 de diciembre.



La presidenta de la Comisión dijo hoy que la discusión con el primer ministro fue "animada e interesante", centrada en las cuestiones pendientes para alcanzar el acuerdo.



"Logramos una comprensión clara de las posiciones de cada uno. Permanecen muy alejadas", constató la política alemana.



Fuentes del Ejecutivo británico calificaron de "franco" el debate sobre los "obstáculos significativos" que permanecen en las negociaciones.



"Brechas muy grandes permanecen entre las dos partes y todavía no está claro si se pueden tender puentes. El primer ministro y Von der Leyen acordaron seguir las discusiones durante los próximos días entre sus equipos negociadores. El primer ministro no quiere dejar ninguna ruta hacia un posible acuerdo sin probar", aseguraron las fuentes del Reino Unido.



Tras la cena del miércoles, Von der Leyen informará a los líderes de los Veintisiete sobre el resultado de la reunión en la cumbre europea que comienza el jueves en Bruselas.



Un buen acuerdo



Antes de viajar a la capital belga, Johnson advirtió de que ningún jefe de Gobierno del Reino Unido debería "aceptar" los términos para la futura relación bilateral tras el Brexit que ha ofrecido hasta ahora la Unión Europea.



De todas formas, el "premier" aseguró que todavía hay opciones de cerrar "un buen acuerdo" antes de la fecha límite del 31 de diciembre, si bien recalcó que la UE debe rebajar sus líneas rojas.



"Nuestros amigos en la Unión Europea están insistiendo en que si ellos aprueban una nueva ley en el futuro con la que nosotros en este país no queremos cumplir o con la que no estemos de acuerdo, ellos tendrán el derecho automático a castigarnos y tomar represalias", afirmó el líder tory en la Cámara de los Comunes.



La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) envió esta semana una carta al negociador comunitario, Michel Barnier, en la que precisamente defendía un mecanismo para asegurar que los estándares del Reino Unido y los Veintisiete evolucionen de forma similar en el futuro para evitar desequilibrios en la competencia.



La canciller alemana, Angela Merkel, recalcó este miércoles 9 que hay "condiciones" del Reino Unido en las negociaciones que no puede "aceptar" y apuntó que la "integridad del mercado común" debe estar absolutamente "garantizada".



Merkel hizo estas declaraciones al intervenir ante el pleno del Bundestag (cámara baja), donde subrayó que seguirá trabajando con el Consejo Europeo y la Comisión para lograr un acuerdo con Reino Unido sobre la relación futura tras el "brexit", pero que también se ha diseñado una vía para seguir adelante si no es posible un acuerdo que recoja los requisitos mínimos de la UE.



"Hay una oportunidad de llegar a un acuerdo pero no creo que ya mañana (por el jueves) sepamos si ha sido posible o no" reconoció.



"Una cosa está clara: se tiene que garantizar la integridad del Mercado Interior", insistió Merkel: "tenemos que garantizar un campo de juego equilibrado no solo para hoy sino para mañana y pasado mañana", agregó sobre la competencia justa, uno de los elementos que todavía impide el pacto.



"Esta cuestión de la competencia justa entre dos sistemas legales que se están alejando es el gran problema para el que todavía tenemos que encontrar una solución satisfactoria", zanjó la canciller, quien aseguró que este asunto es más importante que el de la pesca.