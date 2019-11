Uber grabará audios durante los viajes de los usuarios por seguridad

LEA TAMBIÉN

La plataforma de transporte Uber realizará grabaciones en audio de los viajes de los usuarios en Estados Unidos para fomentar la seguridad de las personas. La iniciativa busca proteger a los pasajeros en medio de las crecientes preocupaciones por inseguridad. La empresa tiene previsto aplicar el plan piloto en ciudades brasileñas y mexicanas en diciembre del 2019.

La nueva característica de la aplicación permitirá a los usuarios elegir si desean grabar sus viajes, tras recibir una notificación sobre la posibilidad de obtener este servicio, según informó The Washington Post este miércoles 20 de noviembre del 2019.



Las personas podrán activar la grabación de audio, desde sus dispositivos, en cualquier trayecto o en todos los viajes si así lo desean.



En los últimos años, decenas de mujeres que abordaron las unidades de Uber denunciaron haber sufrido agresiones sexuales de los conductores de la compañía, durante los viajes. Las afectadas emprendieron demandas judiciales en contra de la compañía.



La nueva función de la plataforma en Uber permitirá que los usuarios reporten en tiempo real si hubo algún problema con el conductor. Una vez finalizado el viaje, la aplicación preguntará a las personas sobre posibles inconvenientes.



En caso de que el usuario envíe una respuesta afirmativa, las personas podrán informar sobre el incidente de seguridad y enviar la grabación de audio a Uber.



"El archivo de audio encriptado se envía a los agentes de atención al cliente de Uber que lo usarán para comprender mejor la situación y tomar las medidas apropiadas", detalló un ejecutivo de la compañía a The Washington Post. Además, la empresa asegura que compartirá las grabaciones con las fuerzas del orden público, si las autoridades lo solicitan.



Ni los conductores ni los pasajeros podrán escuchar o manipular las grabaciones, puesto que los datos serán encriptados por motivos de privacidad.



Sachin Kansal, jefe de productos de seguridad de Uber, dijo a The Washington Post que se espera que esta característica ayude a probar la verdad de lo sucedido en un viaje, y que permita a la compañía tomar medidas decisivas.



"Hemos tomado la posición de que cada vez que estás en un Uber, la sensación que queremos que tengan ambas partes es que las luces están encendidas. Eso conduce a una interacción más segura en la plataforma", agregó.