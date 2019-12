Diputadas turcas interpretan 'Un violador en tu camino' en el Parlamento tras detenciones por performance

LEA TAMBIÉN

Cientos de mujeres se congregaron el pasado domingo 15 de diciembre de 2019 en Estambul para interpretar la coreografía del grupo chileno LasTesis 'Un violador en tu camino', que denuncia la violencia machista y la inactividad de las instituciones.

Aproximadamente 200 mujeres se dieron cita en una plaza ribereña del Bósforo en el barrio de Besiktas para interpretar una versión en turco de la canción del grupo feminista chileno.



Muchas de ellas iban ataviadas con guantes de color violeta y, tras terminar el performance, añadieron las esloganes habituales de las feministas turcas: "No obedeceremos" y "No tenemos miedo".



El acto estuvo rodeado de un fuerte contingente policial pero los agentes no dispersaron la manifestación, a diferencia de lo que ocurrió el domingo pasado, cuando la policía utilizó gas lacrimógeno contra una marcha similar en el barrio de Kadik y.

En Turquía prohibieron hacer la performance de #LasTesis #ElVioladorEresTú. En respuesta, las mujeres de los partidos de oposición la hicieron en el Parlamento, protegidas por la inmunidad. pic.twitter.com/LSOyWuAww6 — 💚 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗶𝗱 𝗕𝗲𝗰𝗸 💚 (@soyingridbeck) December 16, 2019



En aquella ocasión fueron detenidas siete activistas que actualmente se hallan el libertad con cargos y control judicial.



A raíz de aquella carga policial, una veintena de diputadas de la oposición, tanto del partido socialdemócrata CHP como del izquierdista HDP, (segundo y tercero del hemiciclo) interpretaron la canción el sábado por la noche en el Parlamento.



La diputada Sera Kadigil (CHP) se dirigió al ministro del Interior, Süleyman Soylo, presente en la sesión, para recriminarle que "Turquía es el único país en el que hay que tener inmunidad parlamentaria para poder interpretar la canción de LasTesis".