Los turistas regresan de a poco a las playas de Manabí y Esmeraldas

A menos de dos semanas del feriado de Carnaval (del 13 al 16 de febrero del 2021) los viajeros locales ya empiezan a visitar las playas turísticas de Manabí y Esmeraldas, según reportes de los hoteleros de ambas provincias.

Y aunque aún no se han conocido las disposiciones que regirán para ese asueto, hay expectativa entre el sector turístico. Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, adelantó la semana pasada que este organismo no tiene la potestad legal para cancelar el feriado de Carnaval. Lo que si se analizará, indicó, es la aplicación de posibles medidas para esos días.



En Manabí, los balnearios playeros recibieron a pocos turistas locales el pasado fin de semana. Según la Cámara Provincial de Turismo, en ambos días se registraron menos de 3% de visitas nacionales. Eso debido a que, en época electoral, las personas prefieren no viajar. Según los hoteleros, la expectativa para Carnaval es que lleguen más visitantes que en los últimos feriados.



Julio Zambrano, administrador de un hotel en Crucita (Portoviejo), señaló que el fin de semana hubo aguajes en la playa y que por eso hubo pocos turistas. “El agua llegó a la vía principal del malecón, el muro de escolleras fue arrastrado y varias casas se afectaron”.



En Manta, las playas tampoco completaron el aforo del 25% que rige actualmente. Sin embargo, en balnearios como El Murciélago, hubo más movimiento de personas que almorzaron en el área de los restaurantes. "La situación económica está complicada, los turistas ya no consumen como antes y de 30 clientes diarios solo llegan unos 10".



En Esmeraldas ya se reporta un ligero incremento en la llegada de turistas a las playas de Atacames y Tonsupa desde la mitad de enero, según un reporte de la Dirección de Turismo del Municipio.



Un grupo de hoteleros de la localidad cuentan que los visitantes llegan los viernes en horas de la tarde y se quedan hasta la mañana del domingo.



El expresidente de la Cámara de Turismo de Atacames, Alfonso Aparicio, señala que los turistas llegan sin reservaciones y se hospedan, especialmente en los hoteles cercanos al malecón.



Estas visitas cortas han permitido mover la economía de quienes se dedican a la venta de alimentos como cebiches y platos a la carta.



Nancy Basurto, directora Municipal de Turismo, dijo que este aumento de visitantes durante los fines de semana motiva al sector en la aplicación de medidas de bioseguridad en hoteles y locales de venta de comidas para ofrecer mayor seguridad a los viajeros.