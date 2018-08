Los turistas huyen de la isla indonesia de Lombok tras el terremoto

LEA TAMBIÉN

Centenares de turistas se dirigían este martes (7 de agosto del 2018) hacia el aeropuerto de Lombok para marcharse de esta isla de Indonesia, afectada por dos terremotos en ocho días, mientras los equipos de rescate seguían buscando a sobrevivientes.

El sismo del domingo, de magnitud 6,9, provocó 105 muertos y miles de edificios destruidos, según un nuevo balance oficial publicado este martes.



El temblor se produjo solo una semana después de otro, que el 29 de julio había dejado al menos 17 muertos en esta misma isla volcánica.



Los equipos de rescate seguían buscando el martes a sobrevivientes y personas desaparecidas entre los escombros de las casas, mezquitas y escuelas derruidas del segundo sismo, que se sintió incluso en la isla vecina de Bali, la más turística de este archipiélago del sudeste asiático.



En Lombok, más de 20 000 personas se encuentran sin hogar y hay 236 heridas en estado crítico, según las autoridades indonesias, que lamentaron la ausencia de personal médico y de productos básicos.



Este martes los equipos de rescate quitaron los escombros de una mezquita que se derrumbó en el momento de la oración del domingo en la localidad de Lading-Lading, en el norte de la isla de Lombok, la zona más afectada.

Miembros de los servicios de rescate buscan supervivientes entre los escombros de una mezquita tras el terremoto que sacudió el norte de la isla de Lombok (Indonesia) hoy, 7 de agosto de 2018. Foto: EFE