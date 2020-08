La visita de turistas a Imbabura fue mínima durante el feriado

LEA TAMBIÉN

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que el número de turistas que visitaron la provincia de Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador, fue escasa durante el feriado nacional que concluye este lunes, 10 de agosto del 2020, tras tres días de asueto.

En localidades como la ciudad de Atuntaqui, famosa por su industria textil, no hubo la llegada masiva de viajeros, como en feriados anteriores. Ni siquiera las ofertas y descuentos en la compra de mercadería que ofrecían las 380 tiendas y almacenes de ropa y artículos para el hogar atrajeron a los visitantes. Tampoco las medidas de bioseguridad que se implementaron en los locales comerciales.



La laguna de Yahuarcocha, el principal destino turístico de la capital de Imbabura, también tuvo pocos visitantes. Así asegura Patricia Flores, administradora del Puerto del Amor, un local de alquiler de lanchas y botes.



Para Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio y de la Producción de Ibarra, pesó más el temor al contagio del covid-19 y la falta de dinero. Comenta que los servidores públicos, por ejemplo, no han cobrado aún sus sueldos.



Mientras que la mayoría de la población planifica gastos dando prioridad a temas de alimentación, salud y educación. En este último eje, señala, se apunta a invertir los recursos en la compra de computadoras y otros dispositivos tecnológicos, para el inicio del año escolar que se aproxima.



El presidente de la Asociación de Hoteleros de Imbabura, Carlos Salazar, considera que no había expectativas para el arribo masivo de visitantes. Comenta que el sector hay malestar por la situación y la falta de apoyo estatal. Es por ello que el 12 de agosto del 2020 recorrerán las calles de Ibarra, en marcha motorizada, para denunciar su situación.



Según Aguilar, el sector turístico de Imbabura está decepcionado porque el Gobierno ofreció solventar los gastos operativos y de nómina de los empleados, a través del crédito Reactívate Ecuador para las empresas. Sin embargo, solo una de las 800 locales turísticos de la Provincia de los Lagos ha recibidos ayuda, asegura.



Mientras tanto, este lunes 10 de agosto transcurrió como un día normal. Los negocios de provisión de alimentos y productos, como las ferreterías, abrieron sus puertas esperando clientes.