Instituciones de Tulcán, en Carchi, no podrán realizar actos de rendición de cuentas, para evitar contagios de covid

Las rendiciones de cuentas y sesiones solemnes en las instituciones públicas y privadas quedaron prohibidas en el cantón Tulcán, en la provincia de Carchi, ubicada en el norte de Ecuador. Así lo estableció el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, este 20 de abril del 2021, entre varias estrategias para frenar la proliferación de contagios de covid-19.

Mientras que a los organizadores de las fiestas clandestinas se les sancionará por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, esta infracción contempla una pena privativa de libertad que va de uno a tres años.



Para el alcalde de Tulcán y presidente del COE local, Cristian Benavides, esta última medida permitirá penalizar, con al apoyo de la Fiscalía, a los propietarios de inmuebles particulares en donde se realicen festividades no autorizadas. Antes no se podía castigar esta infracción con las ordenanzas municipales.



En la última sesión del COE de Tulcán también se resolvió que no se entreguen permisos para la organización de torneos de fútbol y baloncesto. Con ello se espera evitar la aglomeración de personas



Son algunas de las resoluciones que se tomaron en Tulcán, el cantón más grande del Carchi. Hasta hoy suman 3 400 casos de personas contagiadas con coronavirus y 5 760 ciudadanos vacunados en el cantón, asegura Benavides.



El Municipio de Tulcán ofreció además poner a órdenes de las autoridades sanitarias a sus médicos, enfermeras, asistentes, vehículos y carpas, para colaborar con la campaña masiva de inoculación.



El burgomaestre explicó que aunque la unidad de cuidados intensivos del hospital Luis Gabriel Dávila, de Tulcán, todavía tiene camas para recibir pacientes, considera que hay que prepararse. Por ello se impulsará una campaña de educación para fomentar entre la población el uso de la doble mascarilla, como medida preventiva de bioseguridad.



Tulcán al momento se mantiene en color amarillo, en el semáforo epidemiológico. Adicionalmente, de viernes y domingo en la vía Panamericana, que atraviesa Tulcán, se mantendrá la restricción de la movilización de automotores, entre las 20:00 y 05:00. Esta medida fue dispuesta hace una semana por el COE nacional.