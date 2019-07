José Tuárez: ‘Le pedí al Contralor que se me haga un examen especial’

LEA TAMBIÉN

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez, anunció que solicitó al Contralor General del Estado, Pablo Celi, que se inicie un examen especial al proceso de inscripción de su candidatura para dirigir ese organismo.

Lo dijo este martes, 7 de julio del 2019, en el marco de la inauguración de las Jornadas por la Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción, que organizó la Función de Transparencia. Según Tuárez, toda la documentación que presentó ante el Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T) estuvo en regla. Agregó que en ese proceso participaron veedores nacionales e internacionales, quienes pudieron verificar los documentos. “El que nada debe, nada teme”, aseguró el titular del Cpccs.



Sobre las críticas en su contra por haber postulado siendo sacerdote, Tuárez reiteró que no representa a la iglesia Católica. “Un representante de culto es un representante legal, no tengo ninguna representación legal de la Iglesia a nivel nacional”, sostuvo.



El presidente del Cpccs aseguró que el miércoles, 3 de julio del 2019, sí comparecerá ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, para explicar el proceso de inscripción de su candidatura.



“Por supuesto, con la frente bien alta, porque yo fui elegido por los ecuatorianos. Con mucha dignidad, lleno de verdad, transparencia, porque yo no he hecho nada malo, quiero servir a mi Patria”. Tuaréz agregó que no ha pensado dar un paso al costado en el Cpccs e hizo un “llamado a la unidad”.



Esa Comisión legislativa investiga las denuncias de supuestas irregularidades en la inscripción de Tuárez como candidato al Cpccs en los comicios del pasado 24 de marzo. El funcionario, quien fue suspendido como sacerdote de la iglesia Católica el año pasado, deberá presentar sus descargos.



Días atrás, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, también pidió a la Contraloría se inicie un examen especial al proceso de verificación y calificación de los requisitos, prohibiciones e inhabilidades con el que fueron elegidos los integrantes del Cpccs. Un pedido similar fue realizado por los consejeros de participación Sofía Almeida y Christian Cruz.



El asambleísta de Creo, Marcelo Simbaña, en cambio, solicitó que se examine la declaración juramentada de inhabilidades que presentó Tuárez para su inscripción, así como su declaración de bienes.