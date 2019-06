Donald Trump cree que no será 'necesario' volver a amenazar con aranceles a México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente estadounidense, Donald Trump, opinó hoy (9 de junio del 2019) que no será "necesario" volver a amenazar con aranceles a México, porque el país vecino "cooperará" con él para contener la inmigración hacia EE.UU. después del acuerdo alcanzado el viernes.

En una serie de tuits, Trump afirmó que confía aún más en el cumplimiento del pacto con México después de haber hablado este sábado por teléfono con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



"Antes, México no estaba cooperando en la frontera en cosas que teníamos o que no teníamos, y ahora tengo una confianza completa, especialmente después de hablar ayer con su presidente, en que cooperarán mucho y en que quieren hacer bien el trabajo", escribió Trump.



El mandatario insistió en que "ahora va a haber una gran cooperación entre México y Estados Unidos, algo que durante décadas no existió".



"Sin embargo, si por alguna razón desconocida no la hay, siempre podemos volver a nuestra posición anterior, y muy lucrativa, de (amenazar con) aranceles; pero no creo que eso vaya a ser necesario", añadió.



Trump emitió sus tuits como reacción a una información del diario The New York Times según la cual el acuerdo migratorio con México incluía medidas que el Gobierno de López Obrador se comprometió a tomar hace ya meses.



En particular, el diario aseguró que el próximo despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera sur del país ya se había acordado durante conversaciones secretas que mantuvieron en Miami en marzo la entonces titular de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, y la secretaria del Interior de México, Olga Sánchez.



Trump tachó ese artículo de "falso" y afirmó que su Gobierno llevaba "mucho tiempo tratando de conseguir estas medidas en la frontera, pero no había podido lograrlas, o no por completo, hasta el acuerdo firmado con México" del viernes.



Agregó que "se acordaron algunas cosas que no se anunciaron en el comunicado" del viernes, "una en particular", y que eso "se anunciará en el momento adecuado".



El Mandatario estadounidense ya mencionó este sábado un punto que no estaba incluido en el acuerdo migratorio, al garantizar que México "ha accedido a empezar inmediatamente a comprar grandes cantidades de productos agrícolas" de EE.UU., algo que las autoridades mexicanas no han confirmado.



Aunque Trump ha vendido el acuerdo con México como un triunfo, las autoridades mexicanas no se plegaron a su petición de firmar un tratado de "tercer país seguro", que habría permitido a EE.UU. rechazar legalmente a los solicitantes de asilo si no habían buscado primero refugio en el territorio mexicano.



El pacto permitirá, en cambio, que el Gobierno de Trump amplíe a toda la frontera con México un programa que hasta ahora ha aplicado en tres puntos de entrada en la zona limítrofe y que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino mientras se tramitan sus casos en EE.UU., algo que puede durar meses o años.