Donald Trump duda si Corte Suprema escucharía su impugnación electoral mientras se va quedando sin opciones

El presidente estadounidense Donald Trump cuestionó el domingo, 29 de noviembre del 2020, si la Corte Suprema alguna vez escuchará un caso que refleje sus acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado, mientras republicanos de alto rango dijeron que una transición a la presidencia de Joe Biden parece ser inevitable.

Los comentarios de Trump en una entrevista telefónica con Fox News Channel sugirieron una creciente resignación ante los resultados de las elecciones del 3 de noviembre que entregaron la Casa Blanca a su oponente demócrata Biden, y se producen tras otro golpe sufrido por el equipo del presidente republicano.



El recuento de papeletas en los dos condados más grandes de Wisconsin terminó el domingo, lo que confirma que Biden ganó el disputado estado por más de 20 000 votos.



El senador republicano de Misuri Roy Blunt dijo que junto a otros legisladores de alto rango esperan que Biden preste juramento como presidente el 20 de enero.



"Estamos trabajando con la administración de Biden, la administración probable, tanto en la transición como en la investidura. Estamos avanzando", dijo Blunt en "State of the Union" de CNN, aunque no llegó a reconocer que Trump perdió.



El gobernador de Arkansas Asa Hutchinson es uno de los pocos republicanos que se refiere a Biden como presidente electo.



"La transición es lo importante. Las palabras del presidente Trump no son tan significativas", dijo Hutchinson a "Fox News Sunday".



Trump usó su entrevista en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News Channel para repetir las acusaciones que ha hecho sin evidencia sobre fraude electoral generalizado.



Su campaña y su equipo legal han perdido docenas de demandas al no convencer a los jueces de las irregularidades electorales en estados como Michigan, Georgia, Arizona y Nevada, todos críticos en la victoria de Biden.



Trump no tenía claro qué pasos legales tomará ahora.



"El problema es que es difícil llevarlo a la Corte Suprema", dijo Trump, sin aclarar si pensaba que el máximo tribunal se negaría a escuchar una apelación o si su campaña ni siquiera podría presentar una.



Biden ganó las elecciones presidenciales con 306 votos del Colegio Electoral, muchos más de los 270 requeridos, frente a los 232 de Trump. Biden también aventajó a Trump por más de 6 millones de votos individuales.