Trump afirma que aún confía en Kim Jong Un

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este 25 de mayo del 2019 que aún mantiene su confianza en el líder norcoreano Kim Jong Un, a pesar de recientes pruebas de armamentos realizadas por el gobierno de Pyongyang.

“Corea del Norte lanzó algunas pequeñas armas, que pusieron en alerta a algunos de mis asesores y otros, pero no a mí”, aseguró Trump en un mensaje en Twitter, en una aparente referencia a las pruebas misilísticas realizadas a inicios de mayo.



En ese escenario, reiteró que tenía “confianza en que el presidente Kim mantendrá la promesa que me ha hecho”.



El mandatario estadounidense, quien se encuentra de visita en Japón, también sugirió que Kim le envió una “señal” al haber criticado pesadamente al exvicepresidente y aspirante demócrata Joe Biden, al que llamó “tonto con bajo CI”.



En un mensaje en Twitter, Trump dijo que no logró evitar “sonreír cuando llamó a Joe Bidan [sic] un tipo con bajo CI y cosas peores. ¿Tal vez me está enviando una señal?”.



Pocas antes de la llegada de Trump a Japón su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, había dicho a la prensa local que “no hay dudas” de que recientes pruebas misilísticas de Corea del Norte violaron resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.



Corea del Norte es un punto central de la agenda en la visita de Trump a Japón, donde el lunes 27 de mayo del 2019 mantendrá una reunión con el primer ministro, Shinzo Abe.



El gobierno de Pyongyang realizó lanzamiento de pruebas de dos misiles de corto alcance el 9 de mayo, después de ejercicios similares realizados una semana antes.



Trump se reunió con Kim en junio de 2019 en Singapur y nuevamente en febrero de este año en Vietnam, aunque esta última reunión terminó abruptamente sin ningún acuerdo.