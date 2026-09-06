Trump cambia el nombre de Nuevo México en una imagen que publicó en redes

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el domingo 6 de septiembre de 2026 en su red Truth Social una imagen del mapa del estado de Nuevo México.

En la imagen tachó la palabra “México” y colocó debajo la leyenda “América”, en una nueva referencia a su discurso nacionalista sobre la identidad y el territorio de Estados Unidos, según reportó La Jornada.

Una imagen sin explicaciones ni orden oficial

La publicación mostró el contorno del estado acompañado por el mensaje “Nueva América”, en sustitución del nombre oficial de Nuevo México.

Trump no explicó el motivo de la imagen ni planteó formalmente un cambio de nombre del estado, de acuerdo con el mismo medio.

La imagen también fue retomada por la cuenta oficial de la Casa Blanca, lo que amplificó aún más su alcance, según Los Reporteros MX.

Es importante precisar algo: pese al revuelo generado, Nuevo México continúa siendo, oficialmente, Nuevo México.

No existe hasta el momento ninguna orden ejecutiva ni un proceso formal anunciado para cambiar el nombre del estado, tal como señaló N Digital.

Un presidente puede ordenar modificaciones en la denominación que usa el gobierno federal para ciertos accidentes geográficos, pero el nombre de un estado no puede cambiarse unilateralmente mediante una publicación en redes sociales.

No es la primera vez que ocurre algo así

Esta publicación se suma a una serie de iniciativas de la administración Trump para modificar denominaciones geográficas con carga histórica o simbólica.

En 2025, Trump ordenó cambiar, para uso del gobierno estadounidense, el nombre del Golfo de México por “Golfo de América”, como parte de una orden ejecutiva titulada “Restaurando nombres que honran la grandeza estadounidense”.

Ese cambio no fue reconocido internacionalmente y generó el rechazo del gobierno de México, según recogió La Jornada.

Más recientemente, la administración también impulsó el cambio de nombre del lago Ontario a “Lake America” para fines cartográficos federales, según Los Noticieristas.

Ante eso, el primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió que el Lago Ontario “seguirá conservando su nombre histórico ahora y siempre”, de acuerdo con Código QRO.

Un nombre con siglos de historia

El nombre de Nuevo México tiene, sin embargo, un origen anterior tanto a Estados Unidos como al México independiente.

Los exploradores españoles comenzaron a utilizar el término “Nuevo México” desde el siglo XVI para referirse a territorios situados al norte de Nueva España, en referencia a las tierras de México que conocían entonces.

La denominación sobrevivió a la independencia de México, a la incorporación del territorio a Estados Unidos y a su conversión en estado en 1912, según detalló La Jornada.